ההספד של שוקי זלומון אלעזר פיינשטיין

אושיית הרשת החרדי שוקי סלומון ספד היום (חמישי) בדמעות בהלווית אביו ישראל סלומון ז"ל, תושב בני ברק, שנפטר אתמול בגיל 69.

סלומון ז"ל התמוטט במהלך נסיעה בכביש 1, בעודו נוהג. נוסע שישב לצדו הצליח להשתלט על הרכב ובכך מנע תאונה קשה.

הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוקי שהה בחו"ל בעת קבלת ההודעה על מות אביו - ושב מיד לישראל.

במהלך ההלוויה פנה שוקי לאביו ואמר: "תראה את הדור שלנו, מה הוא עובר... תבקש מאבא לעלה, תגיד לו - די! אנחנו לא יכולים יותר. תבוא לשם עם כל הזכויות שהיו לך ותגיד - די לתלאות".

"תודה שהיית אבא שלי וסליחה אם פגענו בך, לא הספקנו להיפרד כמו שצריך. לא תמיד היינו איתך כמו שמגיע. תעלה לאבא ותגיד לו די".

סלומון שיתף גם ברשתות החברתיות רגעים מהאבל, ובסטורי שפרסם באינסטגרם כתב: "אבא האהוב שלי. ברוך דיין האמת. תודה אבא על מה שהיית בשבילנו, לא נשכח אותך לעולם".

בסטורי נוסף כתב: "נפלה עטרת ראשינו. אבא היקר והאהוב שלנו. אני לא מעכל, זה בלתי נתפס. הוא דל המשפחה שלנו כבה. איש אהוב על כולם, איש של חסד ואמת".