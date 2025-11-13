רב"ט אירמיאס בהתא צילום: דובר צה"ל

רב"ט אירמיאס בהתא, טירון בן 18 ממעלה אדומים, נפטר הבוקר (חמישי) לאחר שהתמוטט בבסיס ההדרכה של חיל הלוגיסטיקה בדרום הארץ. דובר צה"ל מסר כי נסיבות המוות נמצאות בבדיקה וכי מתקיים תחקיר רפואי בנושא. במקביל, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, וממצאיה יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. מהנתונים הראשוניים עולה כי מדובר באירוע רפואי פתאומי שהתרחש לאחר ארוחה. אין חשד לפלילים. בעקבות האירוע הקשה, הורה ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, על הקמת צוות מומחים בראשות קצין בדרגת אלוף-משנה לבחינת נסיבות המקרה. אירמיאס בהתא ז"ל הועלה לאחר מותו מדרגת טוראי לדרגת רב-טוראי. צה"ל מסר כי הוא משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה.