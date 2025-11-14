הרב הירש בצרפת צילום: באדיבות המצלם

הרב משה הלל הירש, ממנהיגיו של הציבור הליטאי, סיים היום מסע חיזוק בן שלושה ימים בצרפת היהודית. אירוע יוצא דופן התרחש במהלך הביקור כאשר משטרת צרפת פתחה כבישים שנסגרו במסגרת יום הזיכרון הלאומי ל-11 בנובמבר המציין את סיום מלחמת העולם הראשונה. בין הכבישים שנפתחו במיוחד היו שער הניצחון ושדרות השאנז אליזה, שבדרך כלל נסגרים לתנועה במהלך היום החגיגי. הרב הירש, הנחשב לאחת הדמויות המשפיעות בעולם הישיבות החרדי, הגיע לצרפת ביום ראשון האחרון ונסע בין קהילות שונות ברחבי המדינה. באחד האירועים המרכזיים, שנערך לציון 80 שנה לישיבת אקסלבן, דיבר הרב בפני אלפי משתתפים ותקף את תופעת שילוב לימודי חול בישיבות חרדיות מקומיות. במהלך הביקור נפגש הרב עם רבנים מקומיים, השיב על שאלות חינוך והשקפה, ונשא שיחות בפני תלמידי ישיבות.