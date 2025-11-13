בג"ץ קבע הערב (חמישי) כי על הרבנות הראשית לישראל לבחון האם ארגון צהר זכאי לרישיון גוף נותן הכשר, בהתאם לחוק הכשרות שנחקק בשנת 2021 ביוזמת השר לשעבר לשירותי דת, מתן כהנא.

החוק, שאושר בכנסת במהלך כהונת כהנא, קובע כי הרבנות הראשית רשאית להאציל סמכויות ולתת לגופים נוספים - שיעמדו באמות מידה שייקבעו - את הסמכות להעניק תעודות כשרות לעסקים.

המהלך נועד לאפשר לגופי פיקוח עצמאיים, ובהם מערך הכשרות של ארגון צהר, להעניק תעודות כשרות רשמיות ולא רק תעודות פיקוח כלליות, כפי שנעשה עד כה.

אלא שמאז אישור החוק ועד היום, במשך יותר משנתיים, הרבנות הראשית נמנעה מלבצע כל פעולה ליישומו, לרבות פתיחת אפשרות להגשת מועמדות מצד גופים המבקשים רישוי.

בשנת 2023 עתר ארגון צהר לבג"ץ בדרישה לחייב את הרבנות לפעול בהתאם לחוק.

בפסק הדין שפורסם הערב, קיבל השופט אלכס שטיין את העתירה והוציא צו מוחלט המורה לרבנות הראשית להכריע אם הארגון עומד בדרישות החוק.

"לא נותר לנו אפוא אלא לקבל את העתירה", כתב השופט, "ולהוציא מלפנינו צו מוחלט המורה לרבנות הראשית להחליט האם העותרת זכאית לרישיון כגוף נותן הכשר, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק הכשרות הקיים; ואם כך הוא הדבר - להנפיק לעותרת רישיון".