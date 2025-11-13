קניון ערד, הקניון המרכזי היחיד בעיר, נמכר לאחרונה לשני חסידי גור תמורת 40 מיליון שקל - והעסקה מעוררת חששות בקרב התושבים משינוי הצביון.

הרוכשים, מנחם קיין ושמחה גרינבוים, מודים מצידם בכוונה להתאים את הקניון לציבור החרדי, כך דיווח סימי ספולטר ב"דה מרקר".

בבחירות האחרונות הפסיד ראש העיר ניסן בן חמו המזוהה עם 'יש עתיד' ליאיר מעיין מהציונות הדתית, שניצח בזכות קולות אנשי גור.

"יש כבר עסקים בקניון, כמו חדר הכושר, שקיבלו הודעה שלא ימשיכו את ההתקשרות. הם יהפכו את הקניון לקניון כמו בבית שמש, בלי נשים ועסקים שלא מתאימים להם", צוטט בן חמו ב'דה מרקר'.

מנכ"ל העירייה לידור כהן דחה מנגד את החששות וטען שהקניון נרכש כהשקעה עסקית בלבד ולא לשינוי צביון.

אולם הרוכשים עצמם הודו שהם פונים גם לציבור החרדי המקומי. "הקניון היום לא במיטבו, אין מענה טוב לציבור החרדי. אנחנו רוצים שזה יהיה קניון שפונה לחרדים, עם המותגים והצרכים שלהם, אבל גם החילונים ימצאו את מקומם וירגישו פה בבית".