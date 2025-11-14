דן רוג'רס, ראש המודיעין הקנדי, הציג את תמונת האיומים על הביטחון הלאומי, ובין היתר התמקד בפרשנות קיצונית של דת ובאנטישמיות.

בהקשר זה ציין רוג'רס כי ניכרת מגמה מדאיגה, שבה לפחות בעשרה אחוזים מהחקירות המתנהלות מעורבים בני נוער, כולל כאלה שתכננו תקיפה נגד יהודים.

באוגוסט 2025 נעצר במונטריאול קטין שתכנן לבצע פיגוע מטעם ארגון דאעש, ובסוף 2023 ובתחילת 2024 נעצרו באוטווה שני נערים בני 15 שתכננו לבצע פיגוע רב נפגעים בקהילה היהודית המקומית.

לדברי ראש המודיעין הקנדי, מערכת של תמיכה קהילתית עשויה לסייע לאתר ביטויים של רדיקליזציה ולמנוע אותם.

עוד נמסר כי מאז 2022 היה המודיעין הקנדי מעורב בסיכול לא פחות מ-24 פעולות קיצוניות אלימות, שהובילו לביצוע מעצרים על רקע טרור.

בשנת 2024 סיכל המודיעין הקנדי פיגוע רב נפגעים של דאעש שאב ובנו תכננו לבצע בקהילה היהודית באזור טורונטו.

בפעולה נוספת עצר המודיעין הקנדי חשוד שניסה לחצות את הגבול לארה"ב באופן בלתי חוקי כדי לבצע פיגוע בקהילה היהודית בניו יורק.