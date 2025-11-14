באירוע 'בעקבות לוחמים' פגשו תלמידי תיכון לוחמים מכל המקצועות הקרביים להיכרות לקראת הגיוס. שוחחנו עם שלושה מהתלמידים בערוץ 7.

אלון, תלמיד תיכון, מברך על המפגש ומצהיר "יש לנו מוטיבציה גבוהה לשירות במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. אופק, משתתף אחר בכנס מוסיף "הדור הבא זה מי שיגן על המדינה שלנו וחשוב לתת מודעות".

מאיה, הגיעה גם כן לכנס, והיא מדגיש את חשיבותו. "זה פותח המון אופציות והלוחמים מסבירים יותר וזה כיף. רוב הסביבה שלי מכוונת גבוה לשירות משמעותי וקרבי. לכל לוחם יש לו תפקיד שונה ואנחנו שומעים כל יום מחדש סיפורים אבל יש דברים שלא היכרנו וגילינו כאן".