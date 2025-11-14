מסמכים פנימיים של עיריית ירושלים חושפים גזענות שיטתית בקבלת תלמידות לסמינרים החרדיים, כאשר הבנות סווגו לפי מוצאן העדתי, מראן החיצוני ודעותיהן הפוליטיות של בני משפחתן - ולא לפי הישגיהן הלימודיים.

התיעוד, שנחשף אמש בחדשות 13 על ידי הכתב יואלי ברים, מעורר סערה בעקבות החזרתה לתפקידה של חיה משען, מרכזת החינוך העל-יסודי בעיר.

המסמכים, קבצי אקסל רשמיים שישבו בשרתי העירייה, כוללים רשומות של אלפי תלמידות חרדיות העולות לסמינרים. בהם נכתבו תיאורים משפילים וגזעניים: על אחת התלמידות נכתב "כושים, הילדה הזאת פחות במראה וגם קצת יותר קלטה את השפה". על ספרדייה נכתב: "תלמידה מעולה. הורים היו אצלי, ספרדי כבד, אימא בוגרת".

במקרים אחרים: "בית מורכב, בעלי תשובה, אחיות שלא התחתנו, אחת מורה בסמינר אחת ירדה מהדרך". על תלמידה נוספת: "אימא ואבא נמוכים, אינטליגנטית, והיא סוכריה מוכשרת וחברותית". במקרה אחר: "האימא גיורת, האבא בעל תשובה, הסבתא פעילה מאוד במשרד החינוך!! שמאלנית!! צריך להיזהר ממנה, ברסלבים".

ובמקרים נוספים: "ילדה טובה מאוד, עדינה ונמוכה", וכן "גדולה ושמנה, מוכשרת ומתוקה, פיקנטית".

המסמכים נכתבו תחת משמרתה של חיה משען, שמשמשת כמרכזת החינוך העל-יסודי בעיר ואחראית על הסמינרים החרדיים. בשנה האחרונה החליף אותה יהונתן שגב, שבאופן חסר תקדים במגזר החרדי ביטל את מדיניות הגזענות. אולם בימים האחרונים הודיעו לשגב כי הוא מסיים את תפקידו, ומשען חזרה לתפקידה.

החזרתה של משען לתפקיד מעוררת ביקורת חריפה ושאלות קשות לגבי השיקולים שמנחים את מערכת החינוך החרדית בקבלת תלמידות.

עיריית ירושלים מסרה בתגובה: "לעובדת נערכה שיחת בירור על ידי מנהל האגף. בשיחה חודדו הנהלים באופן מעמיק ויסודי והעובדת הועמדה על טעותה. כמו כן, נעשו שינויים מהותיים בעבודת המחלקה על מנת להבטיח שתופעות כאלו לא יקבלו כל מקום באגף החינוך בעיריית ירושלים".

העירייה הוסיפה כי "הטבלה המדוברת שהוכנה בעבר וחלקים ממנה כבר פורסמו, נערכה באופן פרטי וללא ידיעת הממונים. עיריית ירושלים לא תאפשר כל גילוי של גזענות או אפלייה ותמשיך לפעול על מנת להבטיח שתופעות כאלו לא יחזרו על עצמן".