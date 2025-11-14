אירוע בלונדון מעורר סערה והאשמות באנטישמיות: צעירה נעצרה על ידי המשטרה לאחר שלבשה חולצה עם סמל צה"ל, בעוד סולן שקרא מהבמה "מוות לצה"ל" לעיני אלפים לא נחקר.

התיעוד, שפרסם העיתונאי הבריטי ג'ק הדפילד, מעלה שאלות על יחסה של משטרת בריטניה כלפי תומכי ישראל.

בתיעוד נראית הצעירה נעצרת על ידי שוטרים מחוץ להופעת להקה. לדבריה, היא כלל לא השתתפה במחאה אלא רק עמדה ברחוב. "שאלו אותי אם אני חלק מהמחאה ועניתי שלא. לא עברתי על שום חוק", סיפרה.

לטענתה, שוטר אמר לה: "את נעצרת בגלל שהיית קרובה לפרובוקטורים", והיא השיבה: "אני לא קרובה לפרובוקטורים".

האירוע מעורר זעם בעיקר לאור העובדה שבאותה הופעה קרא הסולן "מוות לצה"ל" לעיני אלפי משתתפים מבלי שהמשטרה התערבה. הפער בין מעצרה של אישה שלבשה חולצת צה"ל לבין אי-חקירת מי שקורא לאלימות נגד צבא ריבוני מעורר ביקורת חריפה.

העיתונאי טומי רובינסון, מתומכי ישראל הבולטים בבריטניה, הגיב: "בזמן שההמון בלונדון ממשיך לקרוא קריאות שנאה נגד חיילי צה"ל, משטרת לונדון בוחרת לעצור דווקא עובר אורח תמים שלבש חולצת צה"ל". לדבריו, המעצר ממחיש את היחס האנטי-ישראלי המתרחב ברחובות הבירה הבריטית.