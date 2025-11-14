כינוס השלוחים העולמי של חב"ד נפתח בניו יורק, עם השתתפות של יותר מ-6,500 שלוחי חב"ד מ-111 מדינות ברחבי העולם.

זהו הכינוס הגדול ביותר של רבנים בעולם, המתקיים השנה על רקע מצב ביטחוני מורכב ועלייה חדה באנטישמיות.

אגף הסניפים בצעירי אגודת חב"ד חשף נתון מרשים: מאז כינוס השלוחים אשתקד ועד היום יצאו לשליחות בישראל 95 שלוחים חדשים. רבים מהם הקימו בתי חב"ד חדשים בשכונות, ביישובים קהילתיים, במושבים, או בתי חב"ד מגזריים וייעודיים בערים הגדולות.

מספרם הכולל של שלוחי הקודש בישראל עומד כעת על 1,335 ב-941 סניפים. השלוחים בארץ מצטרפים לאחיהם הפרוסים באלפי נקודות ברחבי העולם.

"הנתון הזה מרגש בכל קנה מידה", הגיב יו"ר צעירי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב. "כל אברך שיוצא לשליחות יחד עם רעייתו, יוצא למשימת שליחות לכל החיים, ומדובר בהחלטה כבדת משקל. כל שליח מאיר את סביבתו בשיעורי תורה וחסידות, במעשי חסד, ובהפצת אור היהדות להמונים. בעידן של התעוררות ציבורית בעם, אין ספק כי מדובר בבשורה גדולה מאוד".

בתחילת השבוע התכנסה ועדת כינוס השלוחים יחד עם נציגי רשויות אכיפת החוק של ניו יורק, כדי לסיים את פרוטוקולי האבטחה לכינוס. בין הנציגים היו אנשי המשטרה מהתחנות ה-71 וה-77, ברוקלין דרום, ולשכת המאבק בטרור של משטרת ניו יורק. הפגישה התקיימה במוזיאון הילדים היהודי בשכונת קראון הייטס.

"אנו אסירי תודה למשטרת ניו יורק על שותפותם המתמשכת בהבטחת בטחונם של אלפי השלוחים ומנהיגי הקהילה שמתאספים בניו יורק לכינוס", אמר הרב מנחם קוטלרסקי, העומד בראש ניהול הכינוס. "האבטחה היא העדיפות העליונה שלנו. מטרתנו היא לספק סביבה בטוחה שבה כל משתתף ירגיש מוגן ויוכל לחוות באופן מלא את מטרת הכינוס ואת רוחו".

הכינוס השנה מתקיים בתקופה קריטית, כאשר קהילות יהודיות מתמודדות עם עליה חדה באנטישמיות, אך במקביל גם עם גל חזק של גאווה יהודית ועשייה. רבים מהשלוחים משמשים כנוכחות יהודית יחידה בעריהם או באזוריהם.

במשך חמישה ימים, השלוחים יצטיידו בכוח והשראה זה מזה ומחזונו של הרבי מליובאוויטש. רגע השיא של הכינוס יהיה הבוקר (שישי), כאשר אלפי השלוחים יתכנסו לתפילה משותפת על ציונו של הרבי בבית העלמין בקווינס.

הכינוס ייחתם ביום ראשון בערב, במעמד הצדעה גדול בניו יורק, שם ייחשפו יעדים חדשים אליהם ייצאו שלוחים צעירים.