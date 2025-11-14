החסד לאברהם עושה חשבון ומונה כמה מדרגות במעלת הקישור לארץ ישראל (מעיין ג' נהר י'):

מעלה ראשונה - למי שרואה את ארץ ישראל. הוא לא מגיע לארץ ישראל אבל הוא רואה אותה. והראייה שאדם מסתכל על ארץ ישראל היא כבר מרוממת אותו. ההסתכלות על קדושת ארץ ישראל, מעלה את האדם.

וגם בראיית ארץ ישראל יש מדרגות, אפשר לראות את כולה ואפשר לראות חלקים ממנה. משה רבינו זוכה לראות את כל ארץ ישראל, הקב"ה נותן לו את המתנה הזאת. זה לא היה סתם טיול שהקב"ה אמר למשה רבינו "עֲלֵה רֹאשׁ הַפִּסְגָּה וְשָׂא עֵינֶיךָ יָמָּה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה וּמִזְרָחָה" (דברים ג, כז), אלא זו מדרגה לראות את הארץ מכל הצדדים. כך הקב"ה אומר גם לאברהם אבינו, לראות את כל ארץ ישראל, זו פגישה עם כל ארץ ישראל דרך הראיה. ראיית ארץ ישראל היא כבר מדרגה.

ומי שלא ראוי לראות את הארץ - לא זוכה לזה. לכן נאמר לדור המדבר שחטא בחטא המרגלים, שלא רק שהם לא יכנסו לארץ ישראל, אלא הם גם לא יראו את ארץ ישראל, "אם יראו האנשים האלה וגו'".

מעלה שנייה - מי שמבקר בארץ ישראל, הוא אמנם לא נשאר בארץ ישראל, אבל בביקור בארץ ישראל הוא זוכה לרוממות מסוימת.

מעלה נוספת - מי שביקר בארץ ישראל ונשאר בה תמיד. מעלה עוד יותר גדולה - מי שנולד בארץ ישראל ונשאר בארץ ישראל. ישנם מדרגות שונות בקישור לארץ ישראל.

חלק מתוך שיחה שנאמרה בשנת התשפ"ה. לשיחה המלאה באתר ישיבה