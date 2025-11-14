בשנה האחרונה ביוזמת הרב אברהם שוורץ רב קריית ארבע, ובשיתוף מועצת קריית ארבע ובמימון משרד הדתות - הקימה עמותת "עירוב כהלכה" עירוב חדש ומהודר לקריית ארבע וחברון.

העירוב החדש, מקיף שטחים גדולים אך תוכנן בשיטת "המעגלים" כלומר יצירת כמה שיותר מעגלים נפרדים כדי שגם במקרה של תקלה בעירוב, לא כל העירוב יפסל. כך נכללים בו גם שכונת אברהם אבינו ומערת המכפלה ולצד זאת הוקם עירוב נפרד לשכונת גאון יהודה ועירוב לשכונת גבעת האבות.

העירוב כולל עשרות עמודים חדשים, והוא נבנה תוך שיתוף פעולה הדוק בין רבני היישוב, וגורמי ביטחון. מטרתו המרכזית - לייצר מערך עירוב בטוח, עמיד ומבוקר, שיעמוד בכל התנאים ההלכתיים המחמירים גם באזור רגיש מבחינה ביטחונית.

איך מתקינים עירוב בקסבה בחברון?

אחד הקשיים המרכזיים בפרויקט היה שילוב העירוב באזורים מעורבים או קרובים לשטחי מגורים פלסטיניים. חלקים נרחבים מחברון, בעיקר סביב אזור מערת המכפלה, נחשבים למוקדים רגישים מבחינה ביטחונית הדורשים תיאום ביטחוני מלא לפני כל כניסה לשטח.

הרב אברהם רינת יו"ר מכון עירוב כהלכה שיתף אותנו באתגרים בהתקנת העירוב בחברון: “אי אפשר להיכנס לקסבה בחברון בקלות כדי לבדוק חוט או להעמיד עמוד כמו בכל מקום אחר,” מסביר הרב רינת, מצד אחד יש חובה הלכתית לוודא שלמות העירוב, ומצד שני האחריות הביטחונית מחייבת זהירות רבה, זו ממש הליכה על חבל דק, תרתי משמע”.

הוא מספר כי "באחד מימי ההתקנה מתברר שהערבים צילמו אותנו ופרסמו ברשתות שלהם, בסרטון רואים אותנו מודדים את סמטאות הקסבה כדי לדעת האם יש צורך בעמודי עירוב או שיש עומד מרובה על הפרוץ - הם כמובן חשבו שבאנו לבדוק דברים אחרים".

התקנת העירוב בקרית ארבע וחברון צילום: באדיבות המצלם

משדרגים את התשתיות

לדברי הרב רינת "האתגר המשמעותי היה להתקין את העירוב בשכונות מעורבות ולעיתים לחבר את העמודים לבתי הערבים, הרב אברהם שוורץ הרב של קריית ארבע היה שותף מלא לכל תהליך התכנון וההקמה ליווה ואבטח אותנו במקומות רגישים. היינו חייבים להיות ממוקדים, ולעבוד מהר, מוסיף הרב רינת, כדי לא ליצור חיכוך ולהעלם מהשטח בזריזות.

גייסתי לשם כך את הצוות המקצועי ביותר שלי בניהול ר' יוסלה גוטפרב בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בהקמת עירובים ותוך תחושת שליחות גדולה למקום משכנם של קברי האבות, ולמרות שתקציב המועצה לא הספיק למימון כל הפרוייקט החלטנו להקים את העירוב בעקבות העובדה שהעירוב משמעותי לעשרות אלפי מבקרים הפוקדים את מערת המכפלה בשבתות השנה ובפרט בשבת חיי שרה. ר' יוסלה שיתף אותי אח"כ שהיו רגעים שהוא החסיר כמה פעימות. במקרה אחד הוא מספר, היינו חייבים לחבר עמוד ממש לקיר של אחד הבתים בקסבה. בעל הבית יצא בשלב מסויים ושאל מה אנחנו עושים כאן, אמרנו לו שאנחנו משדרגים את תשתיות החשמל באזור - אז הוא אמר 'תודה רבה' וחזר לביתו".

הידור מיוחד לקראת שבת חיי שרה

שבת "חיי שרה" היא אחד האירועים היהודיים הגדולים ביותר המתקיימים מדי שנה בחברון, אלפי משפחות, ישיבות וארגונים מגיעים לחברון לשבות סמוך למערת המכפלה, והעיר כולה הופכת למוקד עלייה לרגל.

העירוב הוא מרכיב חיוני בהיערכות לשבת חיי שרה, משום שאי אפשר לארח עשרות אלפי אנשים ולהניח שכל אחד ידע היכן מותר לשאת חפצים והיכן לא.

המועצה המקומית בסיוע משרד הדתות השקיעה משאבים ניכרים בהקמת העירוב ובתחזוקה השוטפת. צוות קבוע באחריות הרב ציון אלמליח, אחראי לבדוק מדי ערב שבת את תקינות כל המקטעים, כולל סיורים עם ליווי צבאי במקומות הנדרשים.

מועצת קריית ארבע ורבניה מודים למשרד הדתות, לצה"ל למשטרת ישראל, ולמכון עירוב כהלכה, על שיתוף הפעולה ההדוק לאורך כל שלבי העבודה. לדבריהם, רק בזכות התיאום המלא עם הגורמים השונים ניתן היה להשלים את המיזם בזמן, ולהבטיח שהעירוב יעמוד לאורך זמן מול תנאי השטח המאתגרים.

