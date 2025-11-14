בממשל האמריקני מאמינים כי לאחר סיום המלחמה בעזה הגיע הזמן שסעודיה תעשה צעדים לקראת נורמליזציה עם ישראל.

בחדשות 12 דווח כי הבית הלבן העביר מסר לממלכה כי הוא מצפה לראות התקדמות בעניין זה, גם אם הפערים בין המדינות עדיין קיימים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן-סלמאן,והבהיר לו כי עתה, לאחר סיום הלחימה בעזה, יש לקדם את הנורמליזציה עם ישראל. בן-סלמאן מצידו הודיע כי הוא מוכן לשתף פעולה עם הממשל האמריקני בעניין.

למרות שמסגרת זו עדיין אינה כוללת צעדים מוחשיים מצד ישראל, בארה"ב סבורים כי חלק מהדרישות הסעודיות למהלך כבר מולאו.

כחלק מהתהליך, סעודיה צפויה לקבל בהמשך הסכם ביטחוני עם ארה"ב, הכולל ערבויות ביטחוניות. עם זאת, אמירה זו אינה מצביעה על הסכם הגנה מלא, אלא על צעד משמעותי בכיוון כזה שיכול להתפתח בעתיד. בנוסף, תוכנית טראמפ לפתרון הסוגייה הפלסטינית כוללת צעדים שיכולים לענות על הדרישות הסעודיות.

בכיר אמריקני שצוטט בהקשר זה הדגיש את הלחץ המופעל על סעודיה, תוך קריאה לממלכה לעשות את הצעד הבא ולהתמודד עם ההזדמנות שהרבה מהדרישות שלה כבר מולאו. "עשינו הרבה בשביל סעודיה, עכשיו תורם של הסעודים לעשות צעדים משלהם", אמר בכיר בבית הלבן.