תא"ל (במיל') עופר וינטר, מח"ט גבעתי לשעבר, פרסם הבוקר (שישי) טור בעיתון 'מקור ראשון', בו שב אל אירועי מבצע "צוק איתן", לקרב רפיח ולחטיפת סגן הדר גולדין הי"ד, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ההאשמות שספגו החטיבה ומפקדיה לאורך השנים.

לדבריו, "מצוק איתן ועד חרבות ברזל, איני יכול שלא להיזכר בעוול הנורא שנעשה לחטיבה שלמה, עם הפתיחה בחקירה על אותו קרב צודק ומוסרי, כאשר בהובלת מעצבי דעת קהל ובכירים במערכת הביטחון ובצה"ל ריחפה עננה שחורה מעל פעולה הירואית וערכית של קרב רפיח".

בהמשך הוא מזכיר את הכינוי שניתן בקרב גורמים עזתיים לאותו יום: "ההתקפה של חטיבת גבעתי להשבת הדר כונתה על ידי הערבים בעזה 'יום שישי השחור', בשל הפגיעה המשמעותית שהייתה במרחב החטיפה. לטענת העזתים נהרגו 126 אנשים. מבדיקה מאוחרת של צה"ל התברר כי מחציתם היו מחבלים פעילים. לאחר סיום המבצע החל תהליך פתיחה בחקירה מול החטיבה ומפקדיה. רק לאחר שנתיים קבעה הפרקליטות הצבאית כי לא נמצאה עילה לחקירה פלילית".

"האמת מוכרחה להיאמר", המשיך וכתב, "כשאנו מובילים חיילים בקרב, אנו מחויבים בראש ובראשונה למשימה ומחויבים לעשות הכול כדי להחזיר את האנשים בחזרה הביתה. חיי לוחמינו קודמים לחיי אזרחי האויב; זהו המוסר האמיתי ואליו אנו מחויבים. כשאנחנו מתחייבים לחיילינו שנעשה הכול כדי להחזיר אותם הביתה, אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים".

הוא מבקר בחריפות את הביקורת שהופנתה כלפי החטיבה והקצונה: "ספגתי בשם החטיבה את הביקורת הבזויה כאילו אנו תאבי דם והרג, ולא היא. את העיוות הזה, שהשתרש בצה"ל על ידי רמטכ"לים וקצינים בכירים נוספים, אנחנו חייבים לתקן. לא בעבור לוחמי העבר, אלא למען לוחמי ההווה והעתיד".

"אנחנו אנשי שלום, לוחמים בעל כורחנו, אבל לא נותנים למוסר עקום ומעוות לבלבל אותנו. מעולם לא כיוונו, לא אני ולא מי מפקודיי, אש על אזרחים בלתי מעורבים. אך בלחימה שבה האויב עושה בהם שימוש כמגן אנושי - זה בלתי נמנע".

וינטר חותם את דבריו באמירה נחרצת: "זה היה קרב ערכי ומוסרי ביותר. אני גאה בלוחמים שלנו. יחד ורק יחד ננצח".