גבר בן 52 נעצר הלילה (שישי) בחשד שהצית שתי זירות שונות במרכז ירושלים - בבניין כלל ובבית כנסת סמוך. הוא יובא במהלך הבוקר לדיון בהארכת מעצרו.

סמוך לשעה 01:00 אחר חצות התקבלו דיווחים במשטרה על שריפה בבניין כלל שבמרכז העיר. שוטרי תחנת לב הבירה הוזעקו למקום יחד עם כוחות כיבוי.

במקום אותרו מספר שידות שהוצתו, ועשן כבד מילא את האזור. לא דווח על נפגעים. קצין הביטחון של הבניין מסר כי ראה אדם מצית את האש ונמלט.

כעבור כחצי שעה התקבל דיווח נוסף על הצתה בבית כנסת סמוך. שוטרים שהוזעקו למקום פגשו עד ראייה, שהכווין אל חשוד. בחיפוש שנערך על גופו אותרה מצת.

החשוד נעצר ונחקר בתחנת המשטרה לב הבירה. הבוקר הוא יובא בפני שופט.