שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע לאחרונה על כוונתו לסגור את תחנת גלי צה"ל, אך העיתונאי עמנואל שילה טוען בטורו בעיתון בשבע כי המהלך, אם ייצא לפועל ללא חלופה מתאימה, עלול להוביל להחרפת המונופול התקשורתי של השמאל ברדיו הארצי.

לדבריו, תחנת גלי צה"ל הייתה צריכה לעבור רפורמה שתביא לידי ביטוי קולות מגוונים ורוח לאומית־פטריוטית, ולא להיסגר. שילה מתריע כי "תחנות רדיו שהרוח שלהן מייצגת אחוז קטן מהקצה השמאלי של מאזיני הרדיו בעברית, אינן ראויות לתואר שידור ציבורי".

עוד הוא מדגיש, כי אם התחנה תיסגר בפועל, יש להקים באופן מידי מנגנון שידור ציבורי מתחרה או לאפשר הקמת תחנות רדיו פרטיות בתדר ארצי, על מנת למנוע שליטה בלעדית של רשת ב'. "סגירת גל"צ מחייבת פתיחה מיידית של אפשרות לתחרות מול רשת ב'", כתב.

שילה מבקר את מה שהוא מכנה "משטר יוריסטוקרטי", שלדבריו מערער את סמכותם של שרים נבחרים באמצעות מערכת משפטית שאינה מאפשרת לממש החלטות ממשלה. "אל תתפלאו אם בעוד שנתיים-שלוש שוב תוקם ועדה שתדון מה לעשות עם גל"צ, ובינתיים השידור יימשך, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק", הוסיף.