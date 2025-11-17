בטור דעה שפורסם בעיתון בשבע מתח העיתונאי אבישי גרינצייג ביקורת חריפה על התנהלות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, אשר הזמין את נשיא העליון יצחק עמית לטקס פתיחת כנס החורף של הכנסת - אך בחר לציינו רק כ"שופט בבית המשפט העליון".

לדבריו, מדובר במהלך חסר משמעות ממשית שנועד לשרת אינטרסים פוליטיים אישיים תוך עיסוק ב"רעש של עשייה".

"קדמה לכך אי־הזמנה של עמית לטקס שבו נאם נשיא ארה"ב ביום שחרור החטופים, וכל זה תוך כדי הסכם הפסקת מלחמה והגעת בכירי הממשל האמריקני. במקום לעסוק בניהול הביקור, אוחנה בחר להתעסק בפרטים טקסיים שוליים", כתב גרינצייג.

לדבריו, למרות שהכנסת והממשלה מכירות בפועל בעמית כנשיא העליון, "אוחנה בוחר לקדם את עצמו כ'לוחם בשלטון המשפטנים' במחיר של זלזול ציבורי ושיח רדוד - והציבור הימני דווקא מוחא כפיים".

גרינצייג מזהיר כי הציבור השמרני שדורש רפורמות עומק במערכת המשפט מקבל בפועל תחליפים ריקים מתוכן. "במקום עשייה - פרובוקציות. במקום תיקון - קידום אישי. זו לא בעיה של הנבחרים בלבד, אלא של ציבור שמתגמל את ההתנהלות הזאת", כתב.

בהמשך הטור הזכיר מקרים דומים בעבר, בהם הובטחו רפורמות כמו פסקת ההתגברות או המודל הבריטי לחקיקה, אך בפועל לא קודמו. לדבריו, מדובר באסטרטגיה מכוונת ליצירת עימותים פומביים שמהם אין תוצאה מעשית - רק הון פוליטי למי שמייצר אותם.

לדבריו, גם סערות כמו החלפת מנעול בלשכת שר המשפטים, או הדיון באי־הזמנת נשיא העליון, נועדו לייצר הד ציבורי רועש בלי שינוי מהותי: "הכול נועד לשרת את מחוללי הסערה - ולא את הציבור שזקוק לרפורמות של ממש".