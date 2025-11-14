הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את מדד המחירים לצרכן, שעלה בחודש אוקטובר ב-0.5%, בהתאם למצופה. בכך נותרה האינפלציה השנתית 2.5%, ללא שינוי ביחס לחודש הקודם.

עליות מחירים בולטות נרשמו בחודש אוקטובר בסעיפי הירקות והפירות, שעלו ב-3.9%. הלבשה והנעלה עלו ב-3% ומזון עלה ב1.4%. לפי ההערכות, לנוכח העובדה שהאינפלציה נותרה גם החודש בתוך טווח היעד, בנק ישראל יוכל להוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה בעוד עשרה ימים.

מחירי הדירות ירדו ב-0.3% בחודשים אוגוסט-ספטמבר ביחס ליולי-אוגוסט. בכך, התמתנה העלייה השנתית במחירי הדירות ל-0.5%.

בפילוח לפי מחוזות, מחירי הדירות באוגוסט-ספטמבר עלו ב-0.5% במחוז ירושלים וב-0.3% במחוז הצפון. המחירים ירדו ב-0.1% במחוז תל אביב, ב-0.3% במחוז דרום, ב-0.9% במחוז מרכז וב-1.2% במחוז חיפה.