לקראת שבת חיי שרה בחברון, ערך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הערכת מצב עם בכירי המשטרה שאחראים על אבטחת עשרות אלפי החוגגים שצפויים להגיע לחברון וקריית ארבע.

כמו כן, סייר השר בן גביר במערת המכפלה עם קציני המשטרה וראה את הערכות הכוחות.

בהערכת המצב הדגיש השר כי יש לאפשר למתפללים ולבאי חברון לחגוג את השבת בצורה הבטוחה ביותר. בן גביר ציין כי המשטרה נערכה עם מרבית הכוחות על-מנת למנוע פגיעה ביהודים והוסיף כי "השבת הזו היא שבת בה אנו מתחברים לשורשים של אבותינו. אני מלא ערכה למפקד המחוז, לשוטרים ושאר כוחות הביטחון שפועלים בשטח".

בתוך כך, ממ"ר יהודה, נצ"מ אליהו זיתן הפיץ הנחיות לשוטרים בשטח והדגיש כי יש לכבד את החוגגים, "בפרשת השבוע נכתב כי אברהם אבינו קונה את חלקת קברה של שרה אימנו, מערת המכפלה". לדבריו, "שבת זו עם השנים הפכה לחגיגת התיישבות והמוני יהודים מגיעים לקריית ארבע/חברון לחגוג את השבת".

במשטרה הדגישו לשמור על קדושת השבת "מבקרי השבת שומרים על קדושתה, אנא הקפד לכבד את המבקרים והימנע מחילול השבת בפומבי".

"כל המגיעים לשבת זו מגיעים לחגוג, זכור זאת! אנא הימנע מעימותים מיותרים ופעל בסבר פנים יפות לאזרחים", חתם.