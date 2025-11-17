יו"ר מפלגת 'נעם', חבר הכנסת אבי מעוז, מתייחס בראיון לערוץ 7 לתכנית האמריקאית לקידום המהלכים להכרה במדינה פלסטינית, לתגובת ראש הממשלה ולהמצעת החוק שלו להחלת ריבונות

בראשית השיחה עמו שאלנו את חבר הכנסת מעוז אם דבריו של ראש הממשלה אתמול בפתח ישיבת הממשלה, ולפיהם מדינה פלסטינית לא תקום, הרגיעו אותו והוא משיב בשלילה. "אני מאוד מודאג כי היום אמריקה, בהנהגתו של הנשיא טראמפ, הולכת להביא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם החלטה שפותחת נתיב למדינה פלסטינית".

"אנחנו אחרי מעל לשנתיים של מלחמה עקובה מדם שתחילתה בטבח נורא, והתוצאה של המלחמה הזו היא פתח למדינה פלסטינית? זה איום ונורא", אומר מעוז. "אי אפשר יותר לשתוק ולטמון ראשינו בחול. צריך לעמוד איתן. גמרנו עם החנופה לאמריקה. אנחנו צריכים לומר את האמת שלנו. לא יכול להיות שהקבינט קיבל החלטה שעזה לא תהיה איום על ישראל, ומעזה תיפתח הרעה כי היא הופכת נתיב למדינה פלסטינית בעזה וביו"ש, כך שהבאנו את האיום הכי גדול על מדינת ישראל, וזו הקמת מדינת טרור בלב ארצנוט. היה לא תהיה".

איך קרה שהנשיא האמריקאי שראינו בו ידיד אמת לזכותנו על הארץ מקדם מהלך כזה? "אני לא מופתע כי האמריקאים פועלים לפי האינטרסים שלהם. אני רוצה להישיר מבט לנשיא ולסגן הנשיא ולומר להם שעם ישראל נמצא בעיצומו של תהליך אלוקי של שיבה לציון, חזרתנו לארצנו אחרי אלפיים שנה ואני אומר לכם, נשיא ארה"ב וסגן נשיא ארה"ב, אנחנו באמצע תהליך אלוקי ומי שיפריע לתהליך כזה המשמעות היא הפרעה לתהליך אלוקי. יש לכם אמונה", הוא מזכיר וקובע כי בלימת מהלך להקמת מדינת טרור בלב ארצנו תהיה ארך ורק על ידי החלת הריבונות "עוד בקדנציה הזו של הממשלה הנוכחית", מדגיש מעוז.

""אנחנו לא מדינת חסות. אנחנו צריכים לפעול לפי האינטרסים שלנו, האינטרסים הישראליים והיהודיים. בחבל הארץ הזה לא יהיו שתי מדינות. תהיה מדינה אחת וזו מדינת ישראל. אני אומר לסגן הנשיא האמריקאי, מאוד נעלבת כשעברה הצעת החוק שלי להחלת הריבונות קריאה טרומית. אני אומר היום בשם עם ישראל לדורותיו שאנחנו נעלבים כשאתם מביאים את ההצעה הזו למועצת הביטחון. לא זו צריכה להיות תוצאת המלחמה ששילמנו בה מחיר נורא. אנחנו לא רוצים להביא עלינו כתוצאה מהמלחמה אסון גדול עוד יותר, הקמת מדינת טרור בלב ארצנו. אנחנו רוצים לממש את מטרות המלחמה עד תומן".

ואולי, אנחנו שואלים את חבר הכנסת מעוז, האמריקאים שמעו מישראל שיח הנוגע לחשש מאיום ביטחוני ולכן הם מנסים למצוא מענה ברוח הזו דרך ערבויות כאלה ואחרות למדינה ברצועת עזה בלבד. שיח אמוני על שיבת ישראל לארצו אינו חלק מהשיח המדיני ומשום כך הוא אינו חלק מהפתרון האמריקאי. על כך משיב מעוז וקובע כי שיח הזכויות ההיסטוריות, שיח האמונה, הוא שיח מוכר לאמריקאים ולנשיא האמריקאי וסגנו.

הוכח, אומר מעוז, ששיח ביטחוני לא הביא תוצאה מזה למעלה מחמישים שנה. בדבריו הוא מזכיר את סעיף האוטונומיה בהסכם עם מצרים, סעיף אותו הוא מגדיר כסעיף אנטומיה, חיתוך בבשרו החי של עם ישראל.

השיח הביטחוני, אומר מעוז, הביא להסכמי אוסלו, לבריחה מלבנון ולהתנתקות. "הגיעה השעה לומר את האמת, שאנחנו באמצע תהליך אלוקי וזכותינו על הארץ לא ניתנת לערעור".

"אם רוצים לתת תשובה ניצחת זה לגדוע את התקוות הערביות, עושים זאת לא בהצהרות ולא בציוצי פריימריס, אלא במעשה והמעשה היחידי הוא החלת הריבונות", אומר חבר הכנסת מעוז ומתייחס להצעת החוק שלו להחלת ריבונות, הצעה שעברה בהצבעה טרומית וכעת היא ממתינה להמשך התהליך בועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אך "כל עוד ראש הממשלה לא יאשר לח"כ ביסמוט לקדם אותה לקריאה ראשונה היא לא תתקדם".

מעוז מספר כי כעת "אנחנו אוספים חתימות של חברי הכנסת מהוועדה. אני מקווה שנגיע לשליש, מה שיאלץ את יו"ר הועדה להביא את זה לדיון, גם אם עוד לא להצבעה", הוא אומר וקורא "לראש הממשלה, נתניהו, קח את החוק הזה ותקדם אותו מהר בקריאה ראשונה ואפילו שנייה ושלישית ונחיל ריבונות. זו הדרך למנוע מדינת טרור בארצנו".

על המשמעות המעשית של החלת הריבונות מזכיר מעוז כי יעדם של הערבים היא הקמת מדינה אחת ובה רוב מוסלמי. בטבח, הוא מזכיר, "הם פשטו על הריבונות שלנו במדינת ישראל הקטנה, כי הם לא השלימו עם התהליך האלוקי של שיבת ציון לארץ ישראל. הם רוצים מדינה אחת עם רוב מוסלמי ועל זה המאבק איתם".

"הריבונות תעזור כי כמו שהיום לא עולה על דעתו של אף אחד למסור את הגליל שיש לנו עליו ריבונות לחיזבאללה ולא את עוטף עזה ואת הנגב לריבונות מצרים, כך נגדע בהחלת הריבונות את התקוות שלהם להתחיל ביהודה ושומרון את התהליך של כיבוש נתניה וכפר סבא. זו הרי מדינת טרור שתסכן את כולנו ללא הבדל. החלת הריבונות ברוב בכנסת תהיה אמירה שלנו בקול גדול כלפי העולם, אמריקה ובעיקר פנימה, עד כאן. עם ישראל חזר לכאן כדי להקים את מדינתו".

בדבריו מדגיש מעוז את ההיבט התודעתי של הריבונות כבעל ערך משמעותי ביותר, וזאת מעבר לעובדה שבחוק הישראלי לא ניתן למסור שטח ריבוני לידיים זרות אלא אם יש תמיכה של שמונים חברי כנסת, מה שהופך את הסיכוי לויתורים טריטוריאליים עתידיים לקטנים הרבה יותר. "זה ברמה הטכנית אבל אני מדבר על הרמה התודעתית של גדיעת תקוותיהם של אויבינו לקבוע דריסת רגל בארץ ישראל".

לחוששים ממתקפת טרור רבתי בעקבות מהלך הריבונות, מעין תוצאה של תחושת חוסר אופק מדיני, מזכיר חבר הכנסת מעוז כי "נושא החלת הריבונות לא עמד על הפרק לפני שמחת תורה ולא לפני מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור או מתקפת החיזבאללה שתוכננה. לא זה מה שמניע אותם. מה שמניע אותם זה לא החלת הריבונות. הם מומרצים מזה מאה וחמישים שנה מאז תחילת ציונות, מאז עליית תלמידי הגר"א והבעש"ט, חובבי ציון וכו'. הם עומדים מומרצים כדי לחסל אותנו".

עוד מזכיר מעוז: "הרי הם אלה שסירבו לפתרון שתי המדינות ב-47', כי הם רוצים לגרש אותנו מכל ארץ ישראל ולכן הפתרון הוא גדיעת התקווה שלהם וזהב מה שיהיה בהתכנסות הכנסת שיש בה כבר רוב של 71 שתמכו בהצהרה על החלת הריבונות, ובהצבעה אני בטוח שיהיה רוב של יותר משבעים חברי כנסת בעד החלת הריבונות. אני קורא לראש הממשלה בוא נחיל ריבונות וניתן תשובה מוחצת לאויבינו שסביבנו ובתוכינו ולכל העולם".