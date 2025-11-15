ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) פנתה במכתב חריף לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ' בדרישה לתקצב מיידית את יישום חוקי אונר"א במזרח ירושלים.

מלינובסקי הסבירה כי משרד האוצר טרם העביר את התקציבים שהתחייב להם, דבר המעכב את העברת תחומי הבריאות, החינוך והניקיון לאחריות המדינה.

במכתבה ציינה מלינובסקי, "בהמשך לדיווחי המעקב של ועדת החו"ב בעניין שבנדון, משרדך התחייב באופן מפורש לתקצב את תחומי החינוך והבריאות במסגרת יישום חוקי אונר"א במזרח ירושלים". בהמשך כתבה, "למרבה הצער, המשרד שבראשותך, מפר את התחייבויותיו באופן מתמשך וחמור. נכון למועד זה, לא הועבר כל תקציב מטעמך, אפילו שקל אחד. יתרה מכך, אתה מסרב לאשר תשלום חד פעמי בסך של כשני מיליון ש"ח, הדרוש להתארגנות עיריית ירושלים לפינוי האשפה".

מלינובסקי הדגישה כי משמעות החקיקה אינה סמלית, וציינה, "חקיקת חוקי אונר"א אינה סמלית גרידא. מדובר בצעד ריבוני ומעשי חשוב ביותר, שמטרתו להפסיק את פעילותו של ארגון טרור הפועל בשטח ריבוני של מדינת ישראל". בהמשך כתבה, "בהיעדר תקצוב ויישום מצד משרדך, אונר"א ממשיכה לפעול בחופשיות בשטחי ישראל… בכך, המחדל שלך מחזק את אויבינו ומעמיק את הפגיעה בביטחון המדינה".

עוד התריעה מלינובסקי כי העיכוב התקציבי עלול להביא לפגיעה משפטית בחוקי אונר"א עצמם, וכתבה, "רשלנותך באי תקצוב תחומי הבריאות, החינוך ובפרט נושא פינוי האשפה, עלולה להביא לפסילת החוקים בבג"ץ עקב היעדר יישומם בפועל". היא סיימה את פנייתה בקריאה לפעולה מיידית, "אני דורשת ממך לפעול לאלתר ליישום החוק, ולמנוע את המשך ביזוי שלטון החוק על אדמת מדינת ישראל".

ממשרד האוצר נמסר לערוץ 7 כי העביר את הפנייה התקציבית לוועדת הכספים, שם אמורה הועדה להחליט בנושא