שבת חיי שרה בחברון נערכה השנה באווירה מרוממת במיוחד. עשרות אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ הגיעו לעיר האבות, כדי לשהות סמוך למערת המכפלה ולחוות את קדושת המקום כמדי שנה בשבת חיי שרה.

כבר בערב שבת הורגשה תחושת חג. ההמונים שגדשו את הרחובות, השירה, תפילות המניין הגדול והמפגש בין גווני הציבור יצרו תחושת אחדות מיוחדת.

אחת המרכזיות בשבת הייתה פאנל ציבורי בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שרי עוצמה יהודית יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך. מאות הגיעו לשמוע, לשאול ולהתחזק, באווירה פתוחה וקשובה.

הרב שמואל אליהו עם בנו השר עמיחי אליהו בחברון באדיבות המצלם

אולם יצחק נפתח לתפילה חגיגית, שהייתה מלווה בשירה ורגעים של רוממות לב. המשתתפים העידו על תחושת קדושה מיוחדת לאורך כל התפילה.

לאחר התפילה ערך השר בן גביר בביתו קידושא רבא, בהשתתפות עשרות אנשים. האווירה הייתה נעימה ומשפחתית, והאירוע נמשך עד סעודה שלישית, שהייתה אף היא רוויית שירה ותחושת חיבור.

הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר נשיא מועצת הרבנות הראשית, שהה בשבת בחברון. "ונתתי אותה לכם למורשה אני. אם רוצים לנחול את הארץ עלינו להמשיך את מורשת אבותינו", אמר הרב הראשי לתלמידי ישיבת שבי חברון בליל שבת.

לפני כניסת השבת ערך השר בן גביר הערכת מצב עם בכירי המשטרה, לקראת הגעת עשרות אלפי חוגגים לחברון וקריית ארבע. הוא גם סייר במערת המכפלה עם קציני המשטרה ובחן את היערכות הכוחות.

בהערכת המצב הדגיש השר בן גביר כי "יש לאפשר למתפללים ולבאי חברון לחגוג את השבת בצורה הבטוחה ביותר". עוד הוסיף, "השבת הזו היא שבת בה אנו מתחברים לשורשים של אבותינו. אני מלא ערכה למפקד המחוז, לשוטרים ושאר כוחות הביטחון שפועלים בשטח".

ממ"ר יהודה, נצ"מ אליהו זיתן, הפיץ הנחיות לשוטרים בשטח והזכיר, "בפרשת השבוע נכתב כי אברהם אבינו קונה את חלקת קברה של שרה אימנו, מערת המכפלה". לדבריו, "שבת זו עם השנים הפכה לחגיגת התיישבות, והמוני יהודים מגיעים לקריית ארבע/חברון לחגוג את השבת".

במשטרה הדגישו, "מבקרי השבת שומרים על קדושתה, אנא הקפד לכבד את המבקרים והימנע מחילול השבת בפומבי".