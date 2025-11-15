לפני חצי שנה חייו של העיתונאי צביקה קליין עברו טלטלה גדולה, לאחר שהפך ליעד חקירה בפרשת קטארגייט. קליין החליט לספר על כל מה שעבר בריאיון מיוחד לנוה דרומי ב-i24NEWS.

"יש איזשהו דפוס שחוזר על עצמו", אומר קליין בריאיון, "לגבי אלה שמתנהלים איתם בצורה מחמירה, ואלה שמתייחסים איתם בצורה לא מחמירה. אם אתה נכנס למשבצת של "הימני", זאת אומרת, חובש כיפה, אולי גר ביישוב ביהודה ושומרון, או שהם רואים אותך כמישהו שתומך בממשלה הספציפית הזאת, אתה נכנס לקטגוריה A. ואם אתה לא, אז אתה ב-B".

"למה אני מדבר עכשיו?", הסביר קליין בדברים שכתב ברשתות החברתיות, "כי אחרי חצי שנה שבה עיבדתי את הסיפור, אני מסתכל עליו היום בפרספקטיבה ברורה של חוסר האמון שלי במערכות אכיפת החוק בישראל".

"​ההבנה שלי היא שחייבים להשמיע את הסיפור המלא", הוא מוסיף,"ושמה שחוויתי על בשרי - אסור שיקרה. ​אני עושה את זה כי אני מאמין בשוויון, חירות וממלכתיות. מה שבטוח: אסור לשבור את הכלים".