פלסטינים מהכפר אל מועייר חדרו במהלך השבת לשטחי המרעה של חוות מצודת דוד בבנימין, ופיזרו תמרים מורעלים בין העשבייה.

תושב הבחין בשני חשודים שיצאו מתוך בית בלתי חוקי הסמוך לכביש אלון כשהם מתעסקים באדמה, והזעיק את כוחות צה"ל.

הכוחות שהוקפצו ביצעו סריקות אך הערבים הספיקו להימלט בחזרה לבית, וממצאים לא אותרו בשטח בשלב הזה. רק מאוחר יותר כשהרועה הגיע עם עדרו למקום, הבחין לפתע במספר עיזים שהחלו לגלות סימני הרעלה ולגסוס. בדיקה מדוקדקת בשטח, גילתה תמרים מורעלים שפוזרו ובקבוק חשוד.

אחת מן העיזים ניצלה בעקבות טיפול מהיר שקיבלה, אך כמה עיזים נוספות מתו לבסוף לאחר גסיסה איטית. לאחר האירוע, עצר צה"ל את אחד מן החשודים שנמלט בחזרה לכפר. חשוד שני טרם נעצר.

"את הטרור שהנוסעים היהודים בכביש אלון היו חוטפים פעם, סופגת כיום החווה שעומדת בחזית ושומרת על הציר", הגיב הערב אביתר קארו, בעל החווה. "הם מנסים להפחיד אותנו בכל דרך כדי שניסוג, אבל זה לא ירתיע אותנו לרגע. התשובה שלנו לטרור תהיה הרחבת המרעה והעמקת האחיזה בשטח", הוסיף קארו.