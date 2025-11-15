מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הודיע כי החברה ביצעה עדכון במנגנון הפקת הטקסט של ChatGPT, המאפשר כעת למשתמשים להימנע מהשימוש במקף הארוך - סימן בולט שמזוהה עם טקסטים שנכתבו בעזרת בינה מלאכותית.

לדבריו, "אם תגידו ל-ChatGPT לא להשתמש במקף הארוך, הוא סוף סוף עושה מה שהוא אמור לעשות".

העדכון מגיע בעקבות תלונות חוזרות של משתמשים, שטענו כי המודל ממשיך לשלב את הסימן בטקסטים גם כאשר הוגדרה במפורש הנחיה להימנע ממנו. לטענתם, הופעת המקף הפכה למעין "חותמת" שמסגירה את המקור הגנרטיבי של הטקסט, מה שגרם גם לכותבים מקצועיים להימנע ממנו מחשש לאובדן אמינות.

המהלך משתלב במסגרת מגמה רחבה של OpenAI לשפר את היכולת להתאים אישית את ChatGPT. בין היתר מדובר בתכונות זיכרון חדשות, המאפשרות למודל לזכור העדפות טקסטואליות לאורך זמן, ובאפשרות ליצור מודלים מותאמים אישית.