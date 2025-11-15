כוחות צה"ל מחטיבת כפיר וגדוד 'שמשון' פועלים בשבועות האחרונים במרחב בית חאנון שברצועת עזה, להשמדת תשתיות טרור עיליות ותת-קרקעיות. הפעילות מתבצעת מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכמים הביטחוניים.

במהלך הלילה, השמידו הכוחות, בסיוע לוחמי יהל"ם, מנהרה באורך של כקילומטר ובעומק עשרות מטרים.

מדובר במנהרה בה נהרגו שלושה מלוחמי הגדוד לפני 11 חודשים, במהלך היתקלות עם מחבלים: סרן איליי גבריאל אטדגי ז"ל, רס"ל במילואים הלל דינר ז"ל וסמ"ר נתנאל פסח ז"ל.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול באזור להסרת כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל תושבי הנגב המערבי, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.