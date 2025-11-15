מחסנית אקדח טעונה נמצאה על טיסת Frontier Airlines בנמל התעופה הבינלאומי הרטספילד-ג'קסון באטלנטה, וגרמה למבצע ביטחוני רחב היקף של הרשויות המקומיות והפדרליות.

המחסנית, שכללה עשרה כדורים חודרניים, נמצאה סמוך למושב 7A במטוס מסוג איירבוס A320, אשר הגיע מסינסינטי ועמד לצאת חזרה ליעדו. נוסעת שזיהתה את המחסנית הזעיקה את אנשי הצוות, שהעבירו דיווח מיידי למשטרת אטלנטה.

בעקבות הממצא, הכריז הטייס על בדיקת ביטחון מלאה והורה לנוסעים להתפנות מהמטוס. נציגי TSA, כלבי גישוש, נציגי ביטחון פנים ואנשי צוות חברת התעופה סרקו את המטוס ונוסעיו. לא נמצאו פריטים נוספים חריגים, והטיסה המריאה חזרה לסינסינטי (Cincinnati).

על גבי המחסנית נמצאו ראשי התיבות "K H", אך טרם הוברר למי היא שייכת. דובר חברת פרונטיר טען כי המחסנית שייכת לקצין אכיפת חוק שטס קודם לכן באותו המטוס, ואמר, "חקירה מאוחרת יותר אישרה כי המחסנית שייכת לשוטר שהיה בטיסה קודמת באותו מטוס. המחסנית הועברה למשטרת אטלנטה, והבעלים הופנה לאסוף את רכושו".

עם זאת, גורם במשטרת אטלנטה מסר לרשת FOX 5 כי נכון לעכשיו לא התקבלה כל ודאות באשר לזהות הבעלים של המחסנית. גם ה-FBI שנכנס לתמונה לא מצא איום פעיל.