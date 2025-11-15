מד"א, שערי צדק ערוץ 7

בחור ישיבה בן 29 ממודיעין עילית נפטר בשבת בבוקר בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שהתמוטט בשבוע שעבר כתוצאה מדימום מוחי קשה. המנוח ז"ל נולד להוריו הרב יהודה אברמוביץ, מחשובי האברכים במודיעין עילית, ולאמו אילנה. הוא למד בישיבת התפוצות בהר ציון שבעיר העתיקה בירושלים, שם עשה חיל בלימודיו והיה ידוע כתלמיד חכם. בשבוע שעבר הוא נמצא מחוסר הכרה לאחר שהתמוטט מחוץ לבית המדרש הגליל ברחוב עזרא רפאל בשכונת נחלאות בירושלים, לשם הגיע לשיעור. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש, ובשבת, לדאבון לב משפחתו ומכריו, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.