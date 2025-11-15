שמעון חיות המכנה את עצמו "סיימון לבייב" שהתפרסם בעולם כ"נוכל הטינדר", שוחרר היום (שבת) ממאסר של חודשיים בגיאורגיה לאחר שהגיע להסדר טיעון עם הרשויות בגרמניה. כ

ל צווי המעצר הבין-לאומיים נגדו בוטלו, והוא מרצה כעת שנת מאסר על תנאי.

"אני לא אשם בכלום. אם הייתי אשם, לא היו משחררים אותי אחרי עשרה שבועות", אמר לבייב בריאיון לעיתון הבריטי. "אי אפשר לעצור אותי". לבייב חשף כי מצא אהבה חדשה בדובאי, ואף מתכנן להינשא לה בקרוב.

לבייב המשיך: "תודה לקב"ה ולעזרת עורכי הדין שלי שרון נהרי והצוות, הצלחתי למצוא פיתרון לבעיה הזאת בקלות ובמהירות. כן יש סרט עלי וכן אני מכחיש את כולו מעולם לא חקרו אותי בעניין הזה, מעולם לא הייתי נושא חקירה על ידי סוכנות אכיפת החוק. הכל מקבל יותר מדי גז".

עורך דינו של לבייב, שרון נהרי, אישר את הדברים ומסר כי ההסדר הושג לאחר בחינה מחודשת של חומרי הראיות, התיישנות חלקית של העבירות וחולשות מהותיות בתיק. "אנו שמחים שהפרקליטות בגרמניה קיבלה את טיעונינו המשפטיים", אמר עו"ד נהרי, "זהו הישג משפטי משמעותי".