נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע להסכם עם יורש הכותר הסעודי מוחמד בין סלמאן, שאותו הסכם יאפשר לערב הסעודית לרכוש מטוסי קרב מסוג F-35.

מדובר בעסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

"הם רוצים לקנות הרבה מטוסים, המון F-35, ואני בוחן את זה", אמר טראמפ בשיחה עם כתבים באייר פורס 1. "יש לנו את המטוסים הטובים ביותר, את הטילים הטובים ביותר, ראיתם את זה כשהשמדנו את היכולת הגרעינית של איראן", הוסיף.

ישראל הייתה המדינה הראשונה מחוץ לארה"ב שקיבלה את ה-F-35, והמטוס נכנס לשימוש מבצעי בחיל האוויר בדצמבר 2017 תחת הכינוי "אדיר".

טראמפ רואה בעסקה חלק ממהלך לצירוף את סעודיה להסכמי אברהם, כפי שאמר לקראת ביקורו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן בבית הלבן השבוע. גם בפנטגון מודאגים מהעסקה בשל החשש כי בגלל הקשרים ההדוקים של סעודיה עם סין, הטכנולוגיות המתקדמות של המטוס עלולות להגיע לידי המעצמה הסינית.

בסוף שבוע שעבר, הודיע טראמפ על הצטרפותה של קזחסטן להסכמי אברהם וכתב לאחר מכן בחשבונו ברשת Truth כי "קזחסטן היא המדינה הראשונה בתקופת הכהונה השנייה שלי שמצטרפת להסכמי אברהם, ראשונה מרבות".

לאחר פרסום הפוסט הוסיף טראמפ: "אנחנו בשיחות עם מדינות רבות שרצו להצטרף להסכמי אברהם ולא יכלו לעשות זאת בגלל איראן שהייתה הבריון של המזרח התיכון. עכשיו כשהיכולת הגרעינית של איראן חוסלה, רבים רוצים להצטרף. אנו בשיחות עם המדינות הפוטנציאליות המסורתיות של הסכמי אברהם".