אלי וינשטיין, בן 51, חרדי מניו יורק ששוחרר ממאסר בשנת 2021 לאחר שקיבל חנינה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נידון השבוע ל-37 שנות מאסר בגין פרשת הונאה חדשה.

בית משפט פדרלי בניו ג'רזי קבע כי וינשטיין הונה יותר מ-150 משקיעים בסכום מצטבר של 41 מיליון דולר.

לפי כתב האישום והטיעונים לעונש, וינשטיין פעל תחת השם הבדוי "מייק קוניג", וגייס כספים ממשקיעים תוך הצגת מצגים שלפיהם הכספים יושקעו במסכות קורונה, פורמולות לתינוקות וציוד חירום המיועד לאוקראינה. לפי התביעה, הכספים שגויסו הופנו בפועל להימורים, לרכישת נדל"ן ולשעוני יוקרה.

בית המשפט הורה לוינשטיין לשלם פיצויים על סך 44 מיליון דולר. השופט בבית המשפט הפדרלי בניו ג'רזי אמר כי וינשטיין קיבל הזדמנות שאין רבים שזוכים לה, אך בזבז אותה. וינשטיין נעצר ביולי 2023, והורשע במרץ השנה בשורה של עבירות, ובהן הונאת ניירות ערך, הונאה באמצעים אלקטרוניים, הלבנת הון, קשירת קשר ומתן הצהרות כזב לשירות המבחן.

ברקע הפרשה הנוכחית עומדת החנינה שקיבל מטראמפ בסיום כהונתו הראשונה. עשרה חרדים שנפלו קורבן למעשיו של וינשטיין בעבר שלחו לנשיא המכהן דאז מכתב וביקשו לחון את האיש שגרם להם נזק כבד. טראמפ נענה, וביום האחרון לכהונתו קיצר את עונשו.

בשנת 2020 פעלו עסקנים רבים לשחרורו של וינשטיין, החתימו עשרות חברי קונגרס משני צדי המתרס, וצירפו חוות דעת של עורכי דין, משפטנים, שופטים לשעבר ומומחי משפט שהמליצו על חנינה.

גם ראשי ישיבות התערבו לטובתו. במכתבם לנשיא נימקו הקורבנות כי וינשטיין כבר ריצה 8 שנים מתוך 24 שנגזרו עליו, ירד מנכסיו ואיבד את כל שהיה לו, וביקשו רחמים על ילדיו שגדלו ללא אב.

וינשטיין, שנחשב בעבר לילד הפלא של עולם הנדל"ן, התגורר בשכונת הר נוף בירושלים ובהמשך עבר ללייקווד שבניו ג'רזי. הוא הפך שם לשם מוכר כיזם נדל"ן, ונודע בתרומות גדולות למוסדות תורה, לראשי ישיבות ולראשי כוללים.