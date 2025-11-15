על רקע ניצחונו של זוהרן ממדאני בבחירות לראשות העיר, נרשמה בימים האחרונים עלייה חדה בביקוש לנשק ולרישיונות נשיאה בקרב התושבים היהודים בעיר ניו יורק. כך דווח בניו יורק פוסט.

בעלי חנויות לנשק ומדריכי ירי דיווחו כי מאז ליל הבחירות, יהודים רבים - בהם רבנים, רופאים, עורכי דין ותושבים מן השורה - פונים באופן יזום לרכוש נשק ולעבור הכשרות ביטחוניות מקיפות.

מייקל ברגידה, בעל חנות הנשק "Samson Armory" בשכונת מארין פארק בברוקלין, אמר כי הביקוש הגבוה הגיע מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות, "אנשים פשוט נכנסים המומים ומפוחדים", תיאר. לדבריו, הוא מציע הכשרות ייעודיות לבתי כנסת ותיאומים עם אנשי הקהילה המקומיים.

לדבריו, "המצב מזכיר הכנות ליום הדין - אנשים אוגרים תחמושת. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש".

לנס דשפסקי, מדריך ירי ותיק המתגורר בעיר, סיפר כי שיעורי הביקוש לקורסים לנשיאת נשק זינקו מאז חודש יוני, עם זכייתו של מנדאני בפריימריז הדמוקרטיים. "אני שואל כל תלמיד למה הוא כאן, וכמעט כולם עונים: בגלל זוהרן ממדאני".