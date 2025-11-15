לאחר תקופת שיקום ארוכה ומאתגרת, חזר הרב ישי אנגלמן, ר"מ בישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים, אל בית המדרש ולחיק תלמידיו.

לרגל ציון הדרך המרגש, השיק הרב אנגלמן שיר חדש בשם "לעולם אודך", שנכתב והולחן במהלך תקופת השיקום, בשיתוף פעולה עם הזמר והיוצר אהרון רזאל.

הרב אנגלמן נפצע קשה במהלך פעילות מבצעית של צה"ל ברצועת עזה ביוני 2024. בעת שהותו במחלקת השיקום, הגיע אהרון רזאל לביקור שהפך לרגע מכונן.

השניים שוחחו על אמונה, תקווה, והיכולת להודות גם מתוך כאב. "השתקפה לי התודה העצומה שלו," סיפר רזאל. "למרות הקושי, הרב ישי התמקד בכוחות הרוחניים ובהודיה. זה היה פשוט מדהים".

מתוך השיח נולד השיר "לעולם אודך", שהולחן על ידי הרב אנגלמן ומבטא את הדרך שעבר - מתופת לשירה, מכאב לניצחון הרוח.

הקלטת השיר נערכה בבית המדרש של הישיבה, באירוע שבו השתתפו רבני הישיבה, תלמידים ובוגרים. יחד עם אהרון רזאל, התאחדו כולם לערב של שיחה, תפילה, ומוזיקה.