שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מגיב הערב (מוצאי שבת) בחריפות לדיווחים לפיהם ארה"ב פועלת בצורה עקיפה להכרה במדינה פלסטינית זאת לקראת נורמליזציה עם סעודיה.

‏"אדוני ראש הממשלה, לפני חודשיים, מיד לאחר הכרזתן של מספר מדינות על הכרתן החד צדדית במדינה פלסטינית, התחייבת שתגיב לעניין באופן נחרץ מיד עם חזרתך מארצות הברית.

מאז עברו כאמור חודשיים בהם בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית.

ההדרדרות שאנו רואים כעת בעניין הזה היא מסוכנת והיא באחריותך ובשל שתיקתך. גבש באופן מיידי תגובה הולמת ונחרצת שתבהיר לעולם כולו - לא תקום מדינה פלסטינית לעולם באדמות מולדתנו".

נציין כי טיוטת ההצעה שגיבש הממשל האמריקני עבור מועצת הביטחון של האו"ם כוללת צעדים משמעותיים לקידום הקמת מדינה פלסטינית.

בטיוטת ההצעה שהממשל האמריקני מקדם להקמת כוח רב-לאומי בעזה על מנת לייצב את הרצועה ביום שאחרי, נכתב כי: "לאחר שתוכנית הרפורמה של הרשות הפלסטינית תבוצע [...] ייתכן שיהיו התנאים לדרך אמינה להגדרה עצמית ולקיום מדינה פלסטינית. ארצות הברית תקיים דיאלוג בין ישראל לפלסטינים כדי להסכים על אופק פוליטי לדו-קיום בשלום ובשגשוג".

עוד נכתב בטיוטה כי מלבד עבודת הכוח הבין-לאומי בשיתוף פעולה עם ישראל ועם מצרים כדי לייצב את עזה ולהחליף את שלטון חמאס ונוכחות צה"ל בשטח, הוא יפעל גם עם כוח משטרה פלסטיני. הכוח יאומן וייבדק, והוא יסייע בשמירה על הגבול.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב "אין כזה דבר 'עם פלסטיני'. זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי.

אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה - המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי", הבהיר.

"הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא עידוד הגירה מרצון, ובוודאי לא מדינת פרס לטרור, שתהיה בסיס להמשך הטרור.

עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך. אני קורא לראש הממשלה להבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית בשום צורה".

נזכיר שלאחר ההכרה מצד כמה מדינות במדינה פלסטינית המליצו בכירים במערכת הביטחון להטיל עיצומים אישיים על בכירי הרשות הפלסטינית - כולל פגיעה בחופש התנועה שלהם

בגלצ דווח כי בין היתר, המליצו הבכירים לפגוע בחופש התנועה שלהם ביהודה ושומרון ובמעבר אלנבי - לעומת המצב כיום, שבו הם נעים בחופשיות, בשיירות מאובטחות שזוכות גם למעטפת אבטחתית של השב"כ.

כמו כן המליצו במערכת הביטחון להטיל עיצומים כלכליים על בכירי הרשות, שיפגעו בעסקיהם ובמקורות ההכנסה שלהם - למשל באמצעות סחורות שבני משפחותיהם מייבאים מחו"ל, ומכניסות כספים רבים לכיסיהם של אותם בכירים.

נתניהו מאז לא עשה דבר.