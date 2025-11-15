הממשלה תדון מחר בשאלת הקמת ועדה לבחינת אירועי 7 באוקטובר, זאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון שדרש עדכון בנושא תוך 30 יום.

לפני שבועיים קבע בג"ץ כי "נוכחנו לדעת שאין מחלוקת אמיתית באשר לעצם הצורך בהקמת ועדה ממלכתית בעלת סמכויות חקירה נרחבות והסמכות לקבוע ממצאים ולגבש המלצות בכל הקשור לאירועי 7 באוקטובר".

נציגי היועצת המשפטית לממשלה צפויים להציג שוב את עמדתם, לפיה ועדת חקירה ממלכתית היא המסגרת החוקית הנכונה לבירור אמיתי של האירועים.

לפי הייעוץ המשפטי, קבלת החלטה על הקמת הועדה לאחר יותר משנתיים מפרוץ המלחמה היא דחופה - שכן חלוף הזמן פוגע ביכולת לחקור באופן אפקטיבי ועלול לגרום נזק לחקר האמת.

בדיון שהתקיים לפני שבועיים בעתירה להקמת הועדה, ציין השופט יחיאל כשר כי "התקבלה החלטה של הממשלה לא להקים ועדת חקירה ממלכתית כל עוד נמשכת המלחמה, אלא לקדם ועדת חקירה מסוג אחר".

לפני כחצי שנה דנה הממשלה בנושא, למעלה משנה וחצי לאחר הטבח, והחליטה כי לנוכח החלטת הקבינט על הרחבת הלחימה - "אין מקום לחקור כעת את אירועי 7 באוקטובר".

במקביל, הוחלט על גיבוש הצעת חוק להקמת "ועדת חקירה מיוחדת" - שאינה ממלכתית על פי חוק. לפי ההחלטה דאז, "ועדת החקירה תייצג דעות שונות בציבור ותזכה לאמון רוב הציבור".