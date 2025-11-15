באחרונה נערך כנס יוצא דופן, שכבר מסתמן כאירוע היסטורי שעורר סערה גדולה בעולם הערבי, ובמיוחד בסוריה.

הכנס הפגיש בישראל עשרות סורים, בני מיעוטים החיים כיום בגולה, לדיאלוג פתוח וראשון מסוגו עם ישראלים.

מאחורי היוזמה המורכבת עומד המזרחן ד"ר אדי כהן שמסביר בשיחה עם ערוץ 7 כי הרעיון המרכזי מאחורי הכנס היה לשבור פרדיגמה בת עשרות שנים של שנאה מושרשת, ולהציג מציאות אלטרנטיבית. "המוטו של הכנס הוא שאנשים שגדלו על שנאת ישראל, הלאוים, דרוזים בסוריה, אפילו נוצרים בסוריה, יבואו לקראת מדינת ישראל, ינהלו שיח עם העם היהודי, יגיעו לכאן, זה כצעד ראשון".

הוא מתאר מציאות שבה המשתתפים הסורים גדלו על ברכי שנאה קשה נגד המדינה היהודית, אך התפכחו לנוכח המציאות האכזרית בארצם. "הם גדלו לשנאת ישראל למרות שהיא מעולם לא פגעה בהם - אלא השלטונות פגעו בהם. הם ראו את מעשי שהתרחשו לאחרונה נגד הדרוזים ולפני כמה חודשים נגד העלאווים". ההבנה הזו, שישראל אינה האויב הקיומי שלהם אלא המשטר בדמשק, היא שפתחה את הדלת למפגש.

ההיענות ליוזמה הפרטית הייתה מרשימה. עשרות סורים המתגוררים כיום ברחבי העולם הגיעו לישראל. כצפוי, המפגש הישיר הזה בין סורים לישראלים, תחת הכותרת של הבנה הדדית, הוציא את המשטר הסורי משלוותו. "תקפו את המשתתפים ואת ישראל משום שעצם האירוע מאיים ישירות על אסטרטגיית 'הפרד ומשול' של המשטר כלפי המיעוטים, ועל הניסיון שלו לבודד אותם. הממשל הסורי לא נותן זכויות למיעוטים - ובשל כך הם נמצאים בסכנה".

המשתתפים בכנס צילום: באדיבות המצלם

מעבר לדיונים הפורמליים, ד"ר כהן חושף כי המטרה האמיתית של הכנס הייתה רחבה הרבה יותר: לאפשר למשתתפים הסורים מפגש בלתי אמצעי, "נטול פילטרים", עם החברה הישראלית. לדבריו, החוויה הזו יצרה מהפך תודעתי אצל המשתתפים. "האנשים באו ואמרו 'אנחנו נגיע עוד פעם'. התאהבו בישראל, ראו את הדמוקרטיה, ראו את החירות, את החופש, ראו שהיהודים לא כפי שאמרו להם, שהישראלים הם אנשים חמים, רודפי שלום. זה משפר את התדמית שלנו".