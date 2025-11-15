צעירים חרדים תקפו הערב (מוצאי שבת) בירושלים את ח"כ יואב בן צור מש"ס, בצל המאמצים לקדם חוק לגיוס בני ישיבות לצה"ל.

בלשכת חבר הכנסת אמרו כי הוא עבר "ניסיון לינץ'" ועדי ראייה טענו כי הוא "חטף מכות". חלונות רכבו נופצו, והמשטרה הגיעה למקום.

תנועת ש"ס הגיבה כי היא "מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח"כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים.

מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה' - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס לתקיפת רכבו של ח"כ יואב בן צור ואמר: "כשמרגילים אדם לבטלה והשתמטות - הוא הופך להיות אלים כשמנסים לקחת לו את הבטלה".

ליברמן הוסיף: "התקיפה של עשרות החרדים על ח"כ בן צור מש"ס היא דוגמה נוספת לכך שחייבים ליישר קו בצורה מיידית. כל אזרחי המדינה כפופה למערכת חוקים אחת, אחידה ויחידה. אפס סובלנות למפרי חוק - ממשתמטים וסרבנים ועד למיליציות הפשע והפרוטקשן. בקרוב מאוד - אנחנו נעשה פה סדר!".

יו"ר ועחו"ב, ח"כ בועז ביסמוט, גינה והגדיר את האירוע "חציית גבול חמורה וניסיון בוטה להטיל אימה על נבחרי ציבור".

עוד ציין כי סוגיות רגישות כמו הגיוס יידונו "במקום הראוי לכך, בשיח רציני, בשיקול דעת ובהכרעות דמוקרטיות. לא ברחוב ולא תחת איומים של קיצוניים".