כתובות נאצה אנטי-חרדיות רוססו בערב השבת האחרונה על קירות בית הכנסת 'תפארת ישראל' בחיפה.

הכניסה לבית הכנסת, קירות החזית ושלט בית המדרש כוסו בצבעי ספריי, כאשר בלט במיוחד המסר "משתמטים לא בחיפה" - ביטוי המכוון כלפי הציבור החרדי על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס.

המתפללים שהגיעו לתפילה הביעו זעזועם. "אלו לא סתם כתובות, זה ניסיון להחדיר שנאה", אמרו תושבי השכונה. "מעשה שפוגע בליבה של השכונה החרדית בחיפה".

המשטרה פתחה בחקירה, וכוחותיה סורקים מצלמות אבטחה באזור ובודקים קווים נוספים לאיתור החשודים. בשכונה דורשים יחס חמור לאירוע ומגדירים אותו כפשע שנאה ולא כמעשה ונדליזם רגיל.

חבר עיריית חיפה, אברהם שטרן, הגיב לאירוע בחריפות: "חיפה ידועה כעיר רגועה ושלווה שאינה רגילה למעשים כאלו. כתובות נאצה על בית הכנסת בגלל סוגיות הגיוס הוא מעשה מזוויע שאסור לעבור עליו לסדר היום. אני דורש מהמשטרה לחקור את המעשה לעומקו ולמצות את הדין עם המבצעים".