בישראל הביעו בפני הממשל האמריקני התנגדות חריפה לאפשרות שארצות הברית תמכור לסעודיה מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35.

בכאן חדשות דווח כי השר הפורש רון דרמר ביקר בשבוע שעבר בוושינגטון ונפגש עם בכירי הממשל האמריקני והעביר להם מסר בנושא.

בין היתר הבהיר דרמר כי בישראל חוששים שכירת המטוסים עלולה להוביל לזליגת מידע ביטחוני רגיש לרוסיה ולסין, בנות בריתה של סעודיה וכן לפגוע ביתרון האווירי האיכותי של ישראל במזרח התיכון, שנחשב מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי ובהרתעת האזור.

סעודיה ביקשה מארצות הברית לרכוש 48 מטוסי חמקן, אך בישראל טוענים כי בשלב זה היוזמה טרם הגיעה לכדי עסקה ממשית וממתינים לפגישה בין טראמפ לבין ראש הממשלה הסעודי מוחמד בן סלמאן בשבוע הקרוב.

נשיא ארה"ב התייחס לנושא בסוף השבוע כשאמר שישקול לאשר עסקה, והדגיש כי ההחלטה עשויה להתקבל כבר במהלך ביקורו של יורש העצר הסעודי בוושינגטון בשבוע הבא. "הם רוצים לקנות הרבה מטוסים", ציין טראמפ, והוסיף כי הוא מקווה שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם.