פרסום ראשון: הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להקצות 114 מיליון שקלים לטובת שורה של מסגרות חינוכיות, חברתיות וביטחוניות.

התקציב החדש יופנה לישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות המעודדות גיוס, לתנועות הנוער, למכינות, לשירות הלאומי, לכפרי הסטודנטים, למכינות אופק ולצוותי החירום היישוביים הפועלים בנגב ובגליל.

בהחלטה הממשלתית נקבע כי 15 מיליון שקלים יועברו לתמיכה במוסדות תורניים של תלמידי ישיבות הסדר, ישיבות מעודדות גיוס וישיבות גבוהות.

נוסף על כך, תקציב ישיבות ההסדר המתוקצב על ידי משרד הביטחון יוכפל. עוד במסגרת ההקצאות: 60 מיליון שקלים יועברו לאגף מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, בהם 20 מיליון לתנועות הנוער, 12 מיליון לכפרי סטודנטים, 8 מיליון למכינות אופק, 10 מיליון לתוכניות שנת שירות ו־10 מיליון לקבוצות מחנכים.

לשירות הלאומי יוקצו 10 מיליון שקלים לטובת משימות לאומיות, וכ־12.5 מיליון שקלים יועברו לצוותי החירום היישוביים הפועלים ביישובי הנגב והגליל.

השר סמוטריץ' בירך על ההחלטה ואמר: "אנו ממשיכים לחזק את עמודי התווך של החברה הישראלית - ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות המעודדות שילוב של ספרא וסייפא ומעודדות גיוס לצה"ל, לתנועות הנוער, למכינות, לשירות הלאומי במערכת החינוך ולמיזמים נוספים. אלו המערכות שמגדלות את דור המנהיגות הבא, מחזקות את החוסן החברתי, ומובילות התנדבות, ציונות וערבות הדדית. זו החלטה שמבטאת סדרי עדיפויות נכונים, ציוניים וערכיים של ממשלה שמחויבת לדור העתיד של עם ישראל".