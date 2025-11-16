מנכ"ל ארגון זכויות האדם "בצלמו", שי גליק, פנה הבוקר (ראשון) למנכ"ל Etsy ג'וש סילברמן וליועץ המשפטי הראשי של החברה, קולין סטרץ', בדרישה להסיר באופן מיידי מוצרים המוצעים למכירה באתר החברה, אשר לדבריו מהללים מחבלים פלסטיניים.

לדבריו, כבר בשבוע שעבר התריע בפני הנהלת האתר כי נמכרים בו פריטים הכוללים דמויות של חסן נסראללה ולילה ח'אלד.

בעקבות הפנייה הוסר הפריט הקשור לנסראללה, אך הפריטים הקשורים ללילה ח'אלד טרם הוסרו.

במכתב הנוכחי ציין גליק כי בנוסף לכך נחשף לאחרונה למוצר נוסף הנושא את דמותו של מרואן ברגותי. "מרואן ברגותי הוא טרוריסט שהורשע ברצח אזרחים רבים. הוא איננו לוחם חופש, אלא מי ששיגר מחבלים מתאבדים שכוונו לפגוע באזרחים, נשים וילדים", כתב.

לדבריו, הצגת פריטים אלה למכירה אינה רק צעד מוסרי בעייתי, אלא מהווה גם הפרה בוטה של מדיניות האתר עצמו, האוסרת פרסום תכנים "התומכים, מקדמים או מעודדים שנאה או אלימות או מהללים פעולות או דמויות טרוריסטיות".

גליק חתם את מכתבו בקריאה למחלקת Trust & Safety של Etsy לפעול מידית להסרת המוצרים בהתאם למדיניות האתר ולמען שמירה על מרחב בטוח לכלל המשתמשים.