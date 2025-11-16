תיעוד: ערבי תלש דגל ישראל מרכב - התיק נגדו נסגר צילום: באדיבות המצלם

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה במכתב לפרקליטות בדרישה לעצור ערבי אשר תלש דגל ישראל מרכבו של יהודי בירושלים לפני כחצי שנה.

לאחר האירוע הגיש היהודי תלונה במשטרה ומסר את תיעוד האירוע אך התיק נגד הערבי נסגר.

במכתבו מתאר עורך הדין את האירוע. "בסרטון המתעד את העבירה נראה הפורע יורד מאופנוע ניגש לרכב ותולש את הדגל. לפי הידוע לעורר ידועה זהות החשוד, לא מובן אפוא מדוע נסגר התיק.

מדובר בפגיעה בדגל וסמל המדינה וכן היזק בזדון לרכוש וכל זה ממניע לאומני מובהק. כל זה נעשה כאשר הפורע נחוש במעשיו עוצר את האופנוע עליו נוהג ומבצע את העבירה. סגירת התיק ללא כלום מקרינה חולשה וסוללת את הדרך להמשך מעשים לאומניים טרוריסטיים שאחריתן מי ישורנו. אבקש לפתוח את התיק, להגיש כתב אישום נגד הפורע ולמצות עמו את הדין".