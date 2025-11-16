במשטרה אומרים אחרי התקיפה האלימה של ח"כ יואב בן צור מש"ס בידי מפגינים חרדים בירושלים כי הוא אינו משתף פעולה עם החקירה.

גורמים במשטרה טוענים כי בן צור אינו מעוניין לסייע בזיהוי התוקפים. עם זאת, הובהר כי השוטרים ממשיכה לפעול לאיתור ולמעצר המעורבים באלימות, תוך בדיקת צילומי מצלמות אבטחה ועדויות של עדי ראייה.

מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את התקיפה, וטען שמדובר בתקיפה "אלימה על ידי קומץ פרוע של מפגינים".

לדבריו, "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות. על רשויות האכיפה לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להלך אימים ולפגוע בנבחרי ציבור".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ח"כ בן צור, במטרה לחזק אותו לאחר התקיפה. במהלך השיחה הביע הנשיא זעזוע עמוק מהאירוע, וגינה בחריפות את הפגיעה.

"אלימות כנגד נבחרי ציבור היא חציית קו אדום שאסור להשלים איתה", אמר הרצוג. "החברה הישראלית נמצאת בתקופה רגישה ומלאת מתחים, ועל כולנו האחריות להוקיע כל גילוי של אלימות, הסתה או השפלה מכל צד".

הנשיא קרא למשטרת ישראל לפעול למיצוי הדין עם כל המעורבים בתקיפה, והדגיש כי אין מקום לפגיעה באישי ציבור, ללא קשר לעמדותיהם או להשתייכותם הפוליטית. ח"כ בן צור הודה לנשיא על השיחה ועל התמיכה.

אמש ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסם הודעה בה גינה את התקיפה: "זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".

יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אמר: "תקיפת ח"כ בן צור היא ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים. אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס. תופעת ההתבדלות ממדינת ישראל מחייבת טיפול עמוק ומערכתי - בראש ובראשונה בחינוך, בגיוס ובחובות האזרחים".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הוסיף: "התקיפה של עשרות החרדים על ח"כ בן צור מש"ס היא דוגמה נוספת לכך שחייבים ליישר קו בצורה מיידית. כל אזרחי המדינה כפופים למערכת חוקים אחת, אחידה ויחידה. אפס סובלנות למפרי חוק".

אמש חסמו עשרות חרדים מתנגדי גיוס את רכבו של בן צור בירושלים, לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, במחאה על חוק הגיוס. כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו. חלונות הרכב נופצו, ובלשכת חבר הכנסת תיארו את האירוע כ"ניסיון לינץ'".