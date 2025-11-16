הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, תקף בחריפות את התופעה ההולכת ומתרחבת של עריכת "הילולות" לצדיקים שונים, וקבע כי השימוש במונח שמור אך ורק לרבי שמעון בר יוחאי.

הדברים נאמרו ברדיו 'קול חי' כשמאזין ביקש לדעת האם אבל בתוך שנה על הוריו רשאי להשתתף בסעודה שנערכת לאחר שיעור תורה ולעיתים מוגדרת כ"הילולה" לצדיק.

הרב לא חסך בביקורת: "המילה הילולה מאוד מקוממת. היא לא שייכת לאף אדם. שיהיה צדיק גדול ככל שיהיה. לא שמענו שעושים הילולה למשה רבנו, וגם לא לדוד המלך".

"הדור שלנו הוא דור שממציא המצאות. יש הילולה אחת לרבי שמעון בר יוחאי, לא יותר. לא לאדמו"ר הזה ולא לאדמו"ר הזה, לא להרב הזה ולא להרב הזה. עושים לאבא שלי הילולה? על מה הילולה? אם רוצים ללמוד מדרכיו ומהנהגותיו - כן. אבל לא לקרוא לזה הילולה".

בדבריו הבהיר מתי ניתן להגדיר סעודה כ"סעודת מצווה" שבה מותר לאבל להשתתף: "אם נאמרים שם דברי תורה, וכדי למשוך את האנשים עושים את דברי התורה במקום, יש טעם לשבת שם וגם לאבל מותר לשבת שם. זו תיקרא סעודת מצווה".

"כאשר אין דברי תורה, מכניסים את האנשים והם זוללים ושובעים, זו בוודאי סעודת מרעים, ואין לה שום קשר לסעודת מצווה".