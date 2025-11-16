ההבהרה של נתניהו: לא למדינה פלסטינית רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח הבוקר (ראשון) את ישיבת הממשלה בהתייחסות לביקורת הפוליטית סביב סוגיות ביטחוניות ומדיניות, ותקף בחריפות את ההתבטאויות בנושא.

נתניהו אמר כי ישראל נמצאת בשנת בחירות וכי במהלך תקופה זו מתנהלת "מתקפת פריימריז" הן מתוך הליכוד והן מחוצה לו. לדבריו, "הנושאים הביטחוניים שבהם עוסקים בציוצים ובהצהרות פומביות נקבעים בתיאום עם ראש הממשלה בלבד".

נתניהו הציג בהמשך שתי סוגיות מרכזיות. ראשית, הדגיש כי לא תהיה אפשרות להשאיר חלקים בעזה בלתי מפורזים וכי חמאס יתפרק מנשקו. "השטח הזה יפורז וחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני וכך אמר גם הנשיא טראמפ", ציין.

בנושא המדיני חזר נתניהו על עמדתו העקבית נגד הקמת מדינה פלסטינית במרחב שממערב לירדן. "ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו לא השתנתה כהוא זה", אמר.

הוא הוסיף כי הוא דוחה ניסיונות לקדם מהלכים מדיניים מסוג זה במשך עשרות שנים, תחת לחצים הן מחו"ל והן מבית. "אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש".

בהמשך דבריו התייחס לשני אירועים שהתרחשו בימים האחרונים ואותם גינה. האחד - מקרי אלימות כלפי נבחרי ציבור, ובהם תקיפת חבר הכנסת בן צור. נתניהו אמר כי מדובר במיעוט קטן שאינו מייצג את הציבור החרדי והדגיש כי יש לפעול נגד התפרעויות כאלה "בכל הכוח". האירוע השני נוגע להתפרעויות של מיעוט הפועל ביהודה ושומרון. ראש הממשלה הבהיר כי המעשים הללו אינם מייצגים את ציבור המתיישבים, וציין כי תגובה תקיפה תופעל כלפי אלימות כלפי פלסטינים וכלפי חיילי צה"ל. "אנחנו מדינת חוק, ומדינת חוק פועלת לפי חוק", סיכם.