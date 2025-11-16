היה מעורב בהקמתו. בית חולים לניאדו צילום: יח"צ

הרב גרשון לידר, מהדמויות המרכזיות בהקמת ופיתוח מערכת הבריאות החרדית בישראל, הלך לעולמו והוא בן 80. הוא שימש בתפקידי ניהול בכירים במשך עשרות שנים והותיר חותם משמעותי על המערכת הרפואית החרדית. לידר שימש כמנכ"ל מרכז רפואי צאנז-לניאדו בנתניה מיום הקמתו, והוביל את בניית המוסד הרפואי בשנותיו הראשונות. בהמשך דרכו המקצועית כיהן כמנכ"ל בית החולים מעיני הישועה בבני ברק, אחד מבתי החולים המרכזיים בציבור החרדי. מעבר לתפקידיו הניהוליים, נחשב לידר לאחד מעסקני חסידות צאנז הבכירים, והיה שותף מרכזי בפיתוח מוסדות החסידות לאורך השנים, במיוחד במערכת הבריאות החרדית.