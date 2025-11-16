סקר חדש של ערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, מגלה כי רוב מוחלט מהחברה היהודית - 81% תומכים בהטלת עונש מוות על מחבלי הנוח'בה של חמאס.

11% מהנשאלים התנגדו לעונש, ו־8% השיבו כי אינם יודעים. הסקר נערך במסגרת מדד צהר ליהדות ולמסורת ופורסם על רקע הדיון הציבורי והפרלמנטרי סביב הצעת החוק לעונש מוות למחבלים, שאושרה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.

הרב יובל שרלו, מבכירי רבני צהר ויו"ר תחום האתיקה בארגון, התייחס לתוצאות ואמר כי התמיכה הרחבה מובנת לנוכח הזוועות שביצעו המחבלים. עם זאת, הוא הזהיר מפני חקיקה גורפת המחייבת עונש מוות עבור כלל המחבלים. לדבריו, "אנחנו מאמינים באמונה עמוקה שבני אדם נבראו בצלם אלוהים אבל יש גם אנשים שאיבדו את צלם האלוהים שלהם, וכשהם נוהגים כפי שנהגו הנוחבות הם בני מוות".

הרב שרלו הוסיף כי הצעת החוק הגורפת מעוררת חששות הן ברמה המעשית והן ברמה הערכית. מבחינה פרקטית, לדבריו, מומחים רבים מעריכים כי עונש מוות לא רק שלא יסייע בהרתעה, אלא עלול אף להזיק, בין היתר בשל הפיכת המחבלים ל"שהידים" והגברת הסיכון לחיי יהודים אחרים. "עונש מוות הוא לא הפיך, ואם נופלת בו טעות - זה איום ונורא", אמר. עוד הוסיף כי הטלת עונש מוות כמנגנון קבוע עלולה להוביל ליצירת תפקידים חדשים של מבצעי הוצאה להורג, שאינם תואמים את דמותה של החברה הישראלית.

נתוני הסקר צילום: משב

עם זאת, הדגיש הרב שרלו כי כאשר מדובר במחבלי נוח'בה שביצעו פיגועים "אכזריים, ממוקדים, ברורים", הרי שלדעתו עונש מוות הוא העונש הנכון מבחינת הצדק, המוסר והפרקטיקה.

אולם, הוא הבהיר כי חקיקה שמחייבת עונש מוות אוטומטי ללא שיקול דעת שיפוטי "היא דבר לא נכון. לא בגלל שאני שומר עליהם - אני שומר עלינו".