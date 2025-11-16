משרד החינוך הודיע כי אולפנת נטע אמי"ת עלי זהב היא זוכת פרס החינוך המחוזי לשנת תשפ"ו. זאת, בין היתר, בשל העבודה כי 100% מתלמידות מחזור א' באולפנת אמית עלי זהב שבשומרון סיימו בהצלחה את בחינות הבגרות.

43.1% מהתלמידות קיבלו תעודת בגרות מצטיינת - פי שניים מהממוצע במוסדות דומים ופי שלושה מהממוצע הארצי. כ-24.6% מהבוגרות זכאיות ל"בגרות טק" - שילוב יוקרתי של חמש יחידות במתמטיקה, אנגלית, פיזיקה ומחשבים, שנחשב מנבא הצלחה בכניסה לעולמות ההייטק.

עוד נמצא כי כ-70% מהתלמידות נבחנו בהצלחה ב-5 יחידות באנגלית, ו-32% במתמטיקה ברמה הגבוהה ביותר.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, בירך את הצוות והתלמידות. "השומרון מוביל לא רק בהתיישבות, אלא גם בחינוך ובערכים. ומעבר להצטיינות מרגש מאוד ההובלה בהתנדבות - כי משומרון "תצא תורה". זהו הישג שמוכיח שהחינוך בשומרון מצמיח דור של מנהיגות נשית איכותית, ציונית וערכית - דור שמחבר בין תורה, מדע והתיישבות. כך נראית ציונות במאה ה־21".

ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמית, הוסיף: "אולפנת אמית נטע עלי זהב מצליחה להוות בית של חינוך למצוינות ערכית ולימודית וזאת בעזרת חדשנות פדגוגית, ליווי מחנכות מנטוריות וצמיחה אישית לכל תלמידה".

לאה שטיינמץ, מנהלת האולפנה, סיכמה "מרגש ומשמח לראות את נתוני הבגרות המרשימים של המחזור הראשון של האולפנה. בע"ה, ההתחלה היפה הזו תהווה מקור השראה להמשך הדרך".