ממשלת בריטניה צפויה להודיע על רפורמה מקיפה במדיניות ההגירה, בניסיון לבלום את גל המהגרים הבלתי חוקיים למדינה.

שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, תציג מחר (שני) שורת צעדים שנועדו להקשות על מבקשי מקלט ומהגרים בהשגת אישור שהייה קבוע בממלכה.

על פי מתווה הרפורמה, מהגרים שיקבלו מעמד של פליט ייאלצו להמתין 20 שנים לפני שיוכלו להגיש בקשה למגורי קבע. כיום, תקופת ההמתנה עומדת על חמש שנים בלבד, ולאחריה ניתן להגיש בקשה למעמד של שהייה בלתי מוגבלת, ובהמשך לבקש אזרחות.

שרת הפנים מחמוד ציינה כי "ההליך החדש יקצר את משך מעמד הפליט ל-30 חודשים. הגנה זו תיבחן באופן קבוע, ופליטים ייאלצו לחזור למדינות מוצאם לאחר שייחשבו בטוחות".

בנוסף, תצויד הממשלה בשיקול דעת רחב יותר בנוגע למתן סיוע כלכלי ודיור למהגרים. הרפורמה תאפשר לה למנוע מענקים וסיוע דיור ממי שאינם במצוקה קיומית ממשית, בניגוד למצב הנוכחי שבו מעל ל-100 אלף מהגרים מקבלים תמיכה מסוג זה.

בראיון לעיתון "סאנדיי טיימס", הוסיפה שרת הפנים כי "הרפורמות נועדו למעשה לומר לאנשים 'אל תבואו למדינה הזו כמהגרים בלתי חוקיים, אל תעלו על סירה'. הגירה בלתי חוקית קורעת את ארצנו לגזרים, ותפקידה של הממשלה הוא לאחד את ארצנו. אם לא נפתור את זה, אני חושבת שהמדינה שלנו תהפוך להרבה יותר מפולגת".