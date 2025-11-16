נעלי הפלא שמחזירות למטופלים את החיוך

אם עד לפני כמה שנים כאבי ברכיים, כאבי גב או כאבי רגליים היו נחשבים לגזירת גורל או לסימן שמבשר על צורך קרב לניתוח, היום יותר ויותר אנשים מגלים שאפשר לשקם את הגוף פשוט בזמן הליכה. מאחורי השינוי הזה עומדת טכנולוגיה ישראלית חדשנית - טיפול אפוסתרפיה, המבוסס על מערכת הליכה ביומכנית שמחזירה לגוף את האיזון, מפחיתה כאב ומלמדת מחדש איך ללכת נכון.

המערכת נראית במבט ראשון כמו נעלי ספורט רגילות, אבל בפועל מדובר באמצעי שיקום מדעי לכל דבר. בתחתית הסוליות מותקנים אלמנטים ביומכניים שנקבעים באופן אישי על פי מבנה הגוף, היציבה, משקל ודפוס ההליכה של כל מטופל. שינוי קטן במנח הדריכה משנה את חלוקת העומסים על המפרקים ומאפשר לגוף , לשרירים ולעצבים, ללמוד מחדש הליכה תקינה ומאוזנת וללא כאב.

"במקום לחכות לשווא שהכאב יעבור, הגוף מקבל כלים לשקם את עצמו תוך כדי תנועה".

כשהטיפול מתרחש בכל צעד

מה שמייחד את טיפול באפוסתרפיה הוא העובדה שהשיקום אינו מתרחש בחדר טיפולים, אלא תוך כדי החיים עצמם. אין צורך להשקיע זמן נוסף, לבצע תרגילים בבית או לשכב על מיטת פיזיותרפיה. כל מה שצריך לעשות הוא… ללכת. ההליכה הופכת לתרגול טיפולי, והגוף משתפר מיום ליום - בעבודה, בבית, בקניון או בגינה. "זו שיטת טיפול שמשנה את כללי המשחק," מסביר אחד המטפלים במרכז אפוסתרפיה. "היא הופכת את המטופל לשותף פעיל בתהליך השיקום. כל צעד הוא אימון המחזק את כל מערכות השרירים התומכים במפרק, מחזיר את הגוף לאיזון, בלי מאמץ ובלי כאב".

הגישה הזו אינה רק נוחה - היא גם יעילה. מחקרים קליניים רבים שבוצעו בארץ ובעולם מצאו שיפור ניכר בכאב, בהליכה וביציבה בקרב אנשים שסבלו משחיקת סחוס בברך ובירך, קרעי מניסקוס ורצועות וכאבי גב תחתון.

מוכח במחקר רפואי בינלאומי

בשנת 2023 פרסם ה-NICE הבריטי (המכון הלאומי הבריטי למצוינות בבריאות) המלצה רשמית לשימוש בטכנולוגיית AposHealth הגרסה הבינלאומית של אפוסתרפיה - כפתרון מוכח לטיפול בשחיקת סחוסים, אוסטאוארתריטיס בברך. המחקרים הצביעו על ירידה מובהקת בכאב ועל שיפור בתפקוד לעומת קבוצת ביקורת, ועל עיכוב משמעותי בצורך בניתוחי החלפת מפרק.

המשמעות למטופלים ברורה: לפני שמגיעים לשולחן הניתוחים, יש מקום לנסות פתרון שמחזיר שליטה, עצמאות ויכולת תנועה -ללא סיכון וללא תקופת החלמה. ואם הכאב בברך רק נותן אותות ראשונים - זה הזמן להבין שטיפול אפוסתרפיה יכול לסייע בשיקום הכאב ולהחזיר את המפרק לתפקוד תקין ואף יעיל יותר.

טיפול בכאבי ברכיים וגב ללא זריקות וללא תרופות

היתרון הגדול של טיפול בכאבי ברכיים וגב בשיטה זו הוא השילוב בין מדע מדויק ופשטות יומיומית. במקום משככי כאבים זמניים או טיפולים פולשניים, השיטה מבקשת לטפל בשורש הבעיה - דפוס התנועה. כאשר הצעדים מתבצעים בצורה לא מאוזנת, נוצר עומס שמקרין כלפי מעלה - לברכיים, לאגן, לעמוד השדרה. באמצעות מערכת ההליכה הביומכנית, ניתן לתקן את שרשרת התנועה כולה: מהרגליים ועד לגב.

"מטופלים מספרים שהם מרגישים איך הגוף מתיישר מחדש", מספר ד"ר עמית מור, "הם לא רק חווים ירידה בכאב, אלא גם חוזרים לתפקוד רגיל, לטווח תנועה רגיל, משוחררים ובטוחים בצעדים שלהם".

אלטרנטיבה לשיקום גם לפני ניתוח

רבים מהמטופלים שמגיעים למרכזים של אפוסתרפיה הם כאלה שכבר הומלצו לניתוח להחלפת מפרק. לאחר מספר חודשים של שימוש במערכת, חלקם מדווחים על ירידה משמעותית בכאב ועל חזרה לפעילות מלאה לעיתים עד כדי דחיית הניתוח. מחקרים שבוצעו במטופלים שעברו החלפת מפרק וטופלו באפוסתרפיה הראו כי הטיפול האיץ את ההחלמה מהניתוח והביא לירידה משמעותית בכאב ולאופטימיזציה של תוצאות הניתוח. הסיבה פשוטה: כאשר הגוף לומד לנוע נכון, כאשר מערכות השרירים התומכים במפרק מתחזקים - המפרקים נעים טוב יותר, השרירים עובדים באיזון, והמערכת כולה מתפקדת באופן טבעי ובריא יותר.

למי זה מתאים?

השיטה מתאימה לגברים ונשים בכל גיל, במיוחד מעל גיל 40, הסובלים מכאבי ברכיים, כאבי ירכיים, קרסוליים או גב. גם ספורטאים הנמצאים בתהליך שיקום נעזרים במערכת כחלק מפרוטוקול הדרגתי לחזרה לפעילות מלאה. יתרון נוסף הוא ההנגשה: טיפול אפוסתרפיה מוכר על ידי כל קופות החולים והאבחון הראשוני במעבדה נעשה ללא עלות.

צעד אחד קטן - שינוי גדול בחיים

"בסופו של דבר, זו לא רק טכנולוגיה זו תפיסת עולם חדשה", מסביר ד"ר אבי אלבז. "במקום לחכות לשווא שכאב יעבור, הגוף מקבל כלים לשקם את עצמו תוך כדי תנועה".



עבור מי שכבר ויתר על הליכה ארוכה, על טיולים או על ספורט, "נעלי הפלא" האלה מספקות הזדמנות אמיתית לחזור לחיים פעילים וללא כאב. "זה מרגש לראות אנשים שמגיעים מדדים ויוצאים מחייכים" מסכם ד"ר עמית מור. "במקום לחשוש מכל צעד - הם פשוט חוזרים ללכת".